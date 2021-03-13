В Аргентине протестующие забросали автобус с президентом камнями (фото, видео)

Окружение президента расталкивало протестующих, которые били руками по транспорту и бросались на капот.

В Аргентине участники протестной акции разбили окно микроавтобуса, в котором находился президент страны Альберто Фернандес. Он приехал в одну из аргентинских провинций, пострадавших от пожаров.

Об этом сообщает издание TN.

Отмечается, что инцидент произошел в небольшом городе Лаго Пуэло в провинции Чубут.

Митингующие сперва плотно окружили двигающийся автобус с политиком и создавали препятствие для его выезда. Некоторые митингующие, уточняет France24, бросались на капот микроавтобуса Альберто Фернандеса. Окружение президента расталкивало протестующих, которые били руками по автобусу.

А когда машина наконец-то смогла выехать, один из протестующих бросил камень в авто, разбив боковое стекло. Глава государства и его окружение не пострадали.

Протестующие выступали против крупномасштабной добычи полезных ископаемых в регионе Чубут; закон, который может ее разрешить, сейчас находится на рассмотрении в местном парламенте.

Кстати, недавно в Аргентине мэр города Роке вакцинировался "Спутником V", держа в руках потрет Владимира Путина.