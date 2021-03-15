У Монголії через піщану бурю загинули 5 пастухів і дитина (відео)

В країні через стихію зникли безвісти понад 80 осіб.

У Монголії через піщану бурю загинули шестеро людей, ще понад 80 зникли безвісти.

Про це 15 березня повідомляє телеканал CGTN із посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій країни.

Зокрема, серед загиблих — п'ять пастухів та одна дитина. Також були отримана інформація про 548 зниклих безвісти. Вже знайшли 467 осіб, наразі рятувальники ведуть пошуки 81 людини.

За даними ЗМІ, на заході Монголії через піщану бурю фіксуються масштабні відключення електроенергії.

Нещодавно стало відомо, що піщана буря обрушилася на столицю Китаю — Пекін. У столичному аеропорту внаслідок лиха довелося скасувати 428 рейсів. Видимість в столиці Китаю становить менше кілометра, що спровокувало в Пекіні великі автомобільні затори. Прогнозується, що піщана буря триватиме до ранку, 16 березня, і торкнеться 12 китайських провінцій і міст. Фахівці стверджують, що ця піщана буря — наймасштабніша за останні 10 років.