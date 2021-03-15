В Монголии из-за песчаной бури погибли 5 пастухов и ребенок (видео)

В стране из-за стихии пропали без вести более 80 человек.

В Монголии из-за песчаной бури погибли шесть человек, еще более 80 пропали без вести.

Об этом 15 марта сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

В частности, среди погибших – пять пастухов и один ребенок. Также были получена информация о 548 пропавших без вести. Уже обнаружено 467 человек, в настоящее время спасатели ведут поиски 81 человека.

По данным СМИ, на западе Монголии из-за песчаной бури фиксируются масштабные отключения электроэнергии.

Недавно стало известно, что песчаная буря обрушилась на столицу Китая – Пекин. В столичном аэропорту в результате бедствия пришлось отменить 428 рейсов. Видимость в столице Китая составляет менее километра, что спровоцировало в Пекине большие автомобильные пробки. Прогнозируется, что песчаная буря будет продолжаться до утра, 16 марта, и затронет 12 китайских провинций и городов. Специалисты утверждают, что эта песчаная буря – самая масштабная за последние 10 лет.