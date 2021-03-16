Безробітний випускник Оксфорда через суд зажадав від батьків довічних аліментів

41-річний чоловік переконаний у тому, що відмова батьків його утримувати порушує права людини

41-річний житель Лондона (Великобританія) Фаїз Сіддікі, який закінчив юридичний факультет Оксфордського університету, за 10 років після закінчення навчання так і не влаштувався на роботу.

Як повідомляє Times Now, усі ці роки чоловік безкоштовно проживав у розкішній квартирі своїх батьків. Крім того, батько з матір'ю щотижня давали йому 400 фунтів стерлінгів (15,2 тисячі гривень).

Одного разу після сімейної сварки, батьки відмовилися від фінансової підтримки свого сина, той у відповідь подав на них до суду, зажадавши довічних аліментів.

Видання пише, що батьки випускника Оксфорда проживають у Дубаї (ОАЕ), причому, його матері вже 69 років, а батькові — 71 рік. Фаїз Сіддікі переконаний у тому, що має право на фінансову підтримку з їхнього боку, оскільки став "вразливою дорослою дитиною" через проблеми зі здоров'ям.

На його думку, відмова батьків його утримувати порушує права людини.

"У багатостраждальних батьків є власна думка про те, що підходить їхньому важкому, вимогливому і впертому синові", — прокоментував ситуацію адвокат батьків молодої людини Джастін Воршоу.

У 2019 суд у сімейних справах відхилив позов Фаїза, тепер справа буде розглядатися в апеляційному суді. Місцева преса вважає, що рішення, яке винесе суддя, може вплинути на права батьків у Британії.

Нагадаємо, що у 2018 році в Сумській області 15-річний підліток домігся через суд аліментів від своїх батьків, з якими не проживає. У Тростянці тінейджер просив суд стягнути на свою користь аліменти з матері в мінімальному розмірі, визначеному законом (50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку), а також просив припинити перерахування аліментів, уже стягнутих у 2007 році рішенням суду з батька, які платилися матері на утримання дитини.

Також ми повідомляли, що в Києві державні виконавці Печерського району змусили батька-боржника виплатити дитині майже 800 тисяч гривень аліментів.

Безробітний ірландський художник Френк Баклі побудував собі будинок з подрібнених купюр загальною сумою в 1,4 млрд євро (1,82 млрд доларів). За його словами, це пам'ятник "божевіллю", яке почалося в Ірландії після введення єдиної валюти.