Безработный выпускник Оксфорда через суд потребовал от родителей пожизненных алиментов

41-летний мужчина убежден в том, что отказ родителей его содержать нарушает права человека

41-летний житель Лондона (Великобритания) Фаиз Сиддики, окончивший юридический факультет Оксфордского университета, за 10 лет после окончания учебы так и не устроился на работу.

Как сообщает Times Now, все эти годы мужчина бесплатно проживал в роскошной квартире своих родителей. Кроме того, отец с матерью каждую неделю давали ему 400 фунтов стерлингов (15,2 тысячи гривен).

Однажды, после семейной ссоры, родители отказались от финансовой поддержки своего сына, тот в ответ подал на них в суд, потребовав пожизненных алиментов.

Издание пишет, что родители выпускника Оксфорда проживают в Дубае (ОАЭ), причем, его матери уже 69 лет, а отцу – 71 год. Фаиз Сиддики убежден в том, что имеет право на финансовую поддержку с их стороны, поскольку стал "уязвимым взрослым ребенком" из-за проблем со здоровьем.

По его мнению, отказ родителей его содержать нарушает права человека.

"У многострадальных родителей есть собственное мнение о том, что подходит их трудному, требовательному и упрямому сыну", – прокомментировал ситуацию адвокат родителей молодого человека Джастин Уоршоу.

В 2019 году суд по семейным делам отклонил иск Фаиза, теперь дело будет рассматриваться в апелляционном суде. Местная пресса полагает, что решение, которое вынесет судья, может повлиять на права родителей в Британии.

Напомним, в 2018 году в Сумской области 15-летний подросток добился через суд алиментов от своих родителей, с которыми не проживает. В Тростянце тинейджер просил суд взыскать в свою пользу алименты с матери в минимальном размере, определенном законом (50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста), а также просил прекратить перечисление алиментов, уже взысканных в 2007 году решением суда с отца, которые платились матери на содержание ребенка.

Также мы сообщали, что в Киеве государственные исполнители Печерского района заставили отца-должника выплатить ребенку почти 800 тысяч гривен алиментов.

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