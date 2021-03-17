США вводять нові санкції проти Росії: забороняють експорт та імпорт зброї з РФ

Нові обмеження вводять через отруєння Олексія Навального і Скрипаля.

США оголосили про нові торгові санкції щодо Росії. Про це йдеться на сайті Міністерства торгівлі США.

Зокрема, США внесли РФ до списку країн, з якими заборонено експорт та імпорт зброї й оборонних послуг.

"Міністерство торгівлі прагне не допустити доступу Росії до секретних американських технологій, які можуть бути використані для її злісної діяльності в галузі хімічної зброї", — йдеться в повідомленні.

Крім того, буде ще діяти ряд обмежень щодо авіації та космосу. Обмеження набудуть чинності в четвер, 18 березня.

Мінторгівлі зазначає, що санкції вводять через застосування російською стороною хімзброї щодо російського опозиціонера Олексія Навального і колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля разом з донькою в Солсбері.

До речі, на початку березня США вже вводили санкції проти Росії через отруєння Олексія Навального. Санкції торкнулися семи "високопоставлених представників" російської влади і 14 організацій.