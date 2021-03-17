США вводят новые санкции против России: запрещают экспорт и импорт оружия

Новые ограничения вводят из-за отравления Алексея Навального и Скрипалей.

США объявили о новых торговых санкциях в отношении России. Об этом говорится на сайте Министерства торговли США.

В частности, США внесли РФ в список стран, с которыми запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.

"Министерство торговли стремится не допустить доступа России к секретным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злостной деятельности в области химического оружия", – говорится в сообщении.

Кроме того, будет еще действовать ряд ограничений по авиации и космосу. Ограничения вступят в силу в четверг, 18 марта.

Минторговли отмечает, что санкции вводят из-за применения российской стороной химоружия в отношении российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля вместе с дочкой в Солсбери.

Кстати, в начале марта США уже вводили санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Санкции коснулись семи "высокопоставленных представителей" российских властей и 14 организаций.