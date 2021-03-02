США ввели санкции против России из-за отравления Навального

Санкции коснутся семи "высокопоставленных представителей" российских властей и 14 организаций.

США вводят санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 2 марта сообщили в администрации американского президента Джо Байдена, пишет Reuters.

Санкции коснутся семи "высокопоставленных представителей" российских властей и 14 организаций. Имена чиновников, попавших под санкции, пока не называются, передает ТАСС.

По данным РИА Новости, 13 из 14 организаций – это коммерческие компании, включая 9 в России, 3 в Германии, 1 в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России.

"Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия)", – заявил представитель администрации.

Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организации, будет подпадать под лицензионный режим США "с презумпцией отказа" в лицензии.

Кроме того, Bloomberg стало известно, что США готовят новые санкции в отношении России из-за кибератак. Речь идет о мерах в связи со взломом компании SolarWinds с использованием программного обеспечения Orion, в котором обвиняют "русских хакеров". Как сообщил один из высокопоставленных сотрудников американской администрации, о санкциях будет объявлено в течение нескольких недель.

Отметим, сегодня, 2 марта, Евросоюз ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации из-за лишения свободы Алексея Навального.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Приговор Навальному осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.