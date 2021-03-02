США ввели санкції проти Росії через отруєння Навального

Санкції торкнуться семи "високопоставлених представників" російської влади і 14 організацій.

США вводять санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це 2 березня повідомили в адміністрації американського президента Джо Байдена, пише Reuters.

Санкції торкнуться семи "високопоставлених представників" російської влади і 14 організацій. Імена чиновників, які потрапили під санкції, поки не називаються, передає ТАСС.

За даними РІА Новини, 13 з 14 організацій — це комерційні компанії, включаючи 9 в Росії, 3 в Німеччині, 1 в Швейцарії, а також державний дослідний інститут у Росії.

"Всі ці сторони залучені в різні аспекти виробництва елементів біологічної зброї та хімічної (зброї)", — заявив представник адміністрації.

Будь-експорт і реекспорт продукції, пов'язаної з цими організації, підпадатиме під ліцензійний режим США "з презумпцією відмови" в ліцензії.

Крім того, Bloomberg стало відомо, що США готують нові санкції відносно Росії через кібератаки. Йдеться про заходи з огляду на злом компанії SolarWinds з використанням програмного забезпечення Orion, в якому звинувачують "російських хакерів". Як повідомив один з високопоставлених співробітників американської адміністрації, про санкції оголосять протягом декількох тижнів.

Зазначимо, сьогодні, 2 березня, Євросоюз ввів санкції стосовно високопоставлених посадових осіб Російської Федерації через позбавлення волі Олексія Навального.

Нагадаємо, 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф у 500 тисяч рублів.

Вирок Навальному засудили держсекретар США, голови МЗС Великобританії та Німеччини а також президент Франції Еммануель Макрон.