ЕС ввел санкции в отношении должностных лиц РФ из-за Навального

Правовой акт принят в письменной форме, скоро его должны опубликовать

Евросоюз вводит санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации из-за лишения свободы оппозиционера Алексея Навального.

Об этом во вторник, 2 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.

По информации источников агентства, соответствующий правовой акт уже есть в письменной виде, в самом скором времени он будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что постоянные представители Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России, впервые применив специальный механизм за нарушение прав человека.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Приговор Навальному осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.

Международная правозащитная организация Amnesty International исключила российского оппозиционера Алексея Навального из списка "узников совести" из-за его высказываний 15-летней давности. В Amnesty International в то же время заявили, что будут продолжать требовать освобождения оппозиционера из российской тюрьмы.