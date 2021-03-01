Послы ЕС согласовали санкции против чиновников России из-за Навального

Российская сторона ответила на новые санкции Евросоюза.

Постоянные представители Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России, впервые применив специальный механизм за нарушение прав человека.

Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Под ограничения, вероятно, попадут четыре человека, причастные, по мнению Брюсселя, к уголовному преследованию российского оппозиционера Алексея Навального.

Как уточняет ТАСС, это решение будет в самое ближайшее время утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

По данным "Радіо Свобода", санкции применят к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору России Игорю Краснову, главе Национальной гвардии Виктору Золотову и к главе Федеральной пенитенциарной службы России Александру Калашникову.

В свою очередь российская сторона ответила на новые санкции Евросоюза. Их введение прокомментировал член международного комитета Совета Федерации Андрей Климов. Его цитирует РИА Новости.

Климов заявил о незаконности планируемых ЕС санкций. По его словам, они противоречат нормам международного права.

"Это к санкциям, строго говоря, не относится, это рестрикции. Это априори незаконные меры, которые не базируются ни на международном праве, ни на уставе ООН. И наказание получается совершенно не судебного характера", – сказал он.

По его мнению, если будут введены санкции, то будут приниматься закрытым образом, без прозрачности.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Приговор Навальному осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.

Международная правозащитная организация Amnesty International исключила российского оппозиционера Алексея Навального из списка "узников совести" из-за его высказываний 15-летней давности. В Amnesty International в то же время заявили, что будут продолжать требовать освобождения оппозиционера из российской тюрьмы.﻿