Посли ЄС узгодили санкції проти чиновників Росії через Навального

Російська сторона відповіла на нові санкції Євросоюзу.

Постійні представники Євросоюзу узгодили нові санкції відносно Росії, вперше застосувавши спеціальний механізм за порушення прав людини.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Під обмеження, ймовірно, потраплять чотири людини, причетні, на думку Брюсселя, до кримінального переслідування російського опозиціонера Олексія Навального.

Як уточнює ТАСС, це рішення буде в найближчий час затверджено Радою ЄС і опубліковано в Офіційному журналі спільноти, після чого набуде чинності.

За даними "Радіо Свобода", санкції застосують до голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, голови Національної гвардії Віктора Золотова та до голови Федеральної пенітенціарної служби Росії Олександра Калашникова.

У свою чергу російська сторона відповіла на нові санкції Євросоюзу. Їхнє введення прокоментував член міжнародного комітету Ради Федерації Андрій Клімов. Його цитує РІА Новини.

Клімов заявив про незаконність планованих ЄС санкцій. За його словами, вони суперечать нормам міжнародного права.

"Це до санкцій, строго кажучи, не відноситься, це рестрикції. Це апріорі незаконні заходи, які не базуються ні на міжнародному праві, ні на статуті ООН. І покарання виходить абсолютно не судового характеру", — сказав він.

На його думку, якщо будуть введені санкції, то вони будуть прийматися закритим чином, без прозорості.

Нагадаємо, що 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

Вирок Навальному засудили держсекретар США, голови МЗС Великобританії і Німеччини і президент Франції Еммануель Макрон.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International виключила російського опозиціонера Олексія Навального зі списку "в'язнів совісті" через його висловлювання 15-річної давності. В Amnesty International у той же час заявили, що будуть продовжувати вимагати звільнення опозиціонера з російської в'язниці.