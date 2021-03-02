ЄС ввів санкції проти посадових осіб РФ через Навального

Правовий акт ухвалений в письмовій формі, скоро його повинні опублікувати.

Євросоюз вводить санкції проти високопоставлених посадових осіб Російської Федерації через позбавлення волі опозиціонера Олексія Навального.

Про це у вівторок, 2 березня повідомляє ТАСС, посилаючись на агентство DPA.

За інформацією джерел агентства, відповідний правовий акт вже є в письмовому вигляді, найближчим часом він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Раніше повідомлялося, що постійні представники Євросоюзу узгодили нові санкції проти Росії, уперше застосувавши спеціальний механізм за порушення прав людини.

Нагадаємо, 2 лютого суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

Вирок Навальному засудили держсекретар США, глави МЗС Великобританії та Німеччини і президент Франції Еммануель Макрон.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International виключила російського опозиціонера Олексія Навального зі списку "в'язнів совісті" через його висловлювання 15-річної давності. В Amnesty International у той же час заявили, що продовжуватимуть вимагати звільнення опозиціонера з російської в'язниці.