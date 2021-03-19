52-річний скейтбордист Тоні Хоук здійснив свій легендарний трюк востаннє (відео)

Йдеться про трюк Ollie 540 з півтора оборотами у повітрі, утримуючи скейтборд на ногах, який Хоук вперше здійснив у 1989 році.

52-річний скейтбордист Тоні Хоук востаннє зробив трюк Ollie 540, придуманий ним же у 1989 році. Відповідне емоційне відео спортсмен розмістив в своєму Instagram.

Щоб виконати трюк, необхідно зробити півтора обороту у повітрі, при цьому утримуючи скейтборд на ногах.

Спортсмен зазначив, що спочатку намагався зробити трюк жартома, оскільки не вважав за можливе протягом півтора оборотів в повітрі утримувати скейтборд на ногах. Однак він не припиняв спроби і, врешті-решт, йому це вдалося.

"Це було перше з багато чого, що я зробив за останні 32 роки, і з часом моя техніка покращилася", — зазначив Хоук.

Однак оскільки під час виконання трюку існує ризик падіння, Хоук почав турбуватися за своє здоров'я, особливо в останнє десятиліття. Тому він вирішив виконати трюк востаннє і зняти це на відео.

На записах, опублікованих Хоуком, видно, що трюк вдався не з першого разу, проте коли спортсмену все ж вдалося його здійснити, він не зміг стримати емоцій.

Тоні Хоук професійно займається скейтбордом з 14-річного віку і протягом своєї кар'єри неодноразово ставав переможцем професійних турнірів.

Як повідомлялося раніше, Тоні Хоук навчив 12-річну скейтбордистку кататися на 30-метровій рампі. Сам Хоук не робив цього багато років, так що це був хороший привід самому згадати минулі часи.

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