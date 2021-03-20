Свиня намалювала "портрет принца Гаррі": його продали за 3 260 доларів (фото)

На написання портрета "художниці" знадобилося всього кілька хвилин.

"Портрет" герцога Сассекського Гаррі, який намалювала свиня-художниця по кличці Пігкассо, що живе в Південно-Африканській Республіці, було продано за 2 350 фунтів стерлінгів (близько 3 260 доларів США). Про це повідомляє The Sun.

Покупцем став громадянин Іспанії.

Слід зазначити, що картина з "зображенням принца" є лише однією з сотень робіт тварини. На виконання конкретно цієї роботи пішло всього кілька хвилин.

[ + – ] Чим саме вміст малюнка нагадує принца Гаррі, господиня тварини не уточнює Фото: CATERS

Пігкассо живе разом зі своєю власницею Джоан Лефсон в долині Франшхук в ПАР. У дитинстві господиня врятувала її від бійні, і на сьогоднішній день свиня заробила вже майже 50 тисяч фунтів стерлінгів. Всі ці гроші її власниця нібито спрямовує на "турботу про сільськогосподарських тварин", що живуть в тих краях.

"Пігкассо не сильно відрізняється від інших свиней, вона розумна і цікава. Єдина істотна різниця в тому, що у неї є великий талант до малювання", — зауважила Лефсон.

Примітно, що це вже не перший портрет члена британської королівської сім'ї, намальований "художницею". Раніше жителю Лондона була продана картина королеви Єлизавети II вартістю в 2 тисячі фунтів стерлінгів.

[ + – ] Пігкассо намалювала вже сотні картин Фото: CATERS

Джоан Лефсон пишається своїм вихованцем і каже, що люди часто не вірять, що картини дійсно малює тварина.

"Вони просто не можуть повірити, що це зробила свиня", — говорить вона.

Слід зазначити, що, за даними Державної служби статистики України, середня зарплатня українців в січні 2021 року склала 12 337 гривень, що приблизно дорівнює 320 фунтам стерлінгів. Таким чином, картина свині коштувала приблизно 7,3 середніх зарплатні українців.

Раніше вчені виявили здатність мікро-свиней грати у відеоігри. Навчити свинок грі змогли в кілька етапів. Спочатку вчені поставили комп'ютер з грою навпроти них. Після чого давалися команди "дивись на екран", де свинки могли бачити кульку, який переміщався по екрану. Навчивши дивитися на екран, дослідники навчили свинок управляти джойстиком за їстівну нагороду.

Нагадаємо, вчені створили тест, що дозволяє визначити геніальність у собак.