Свинья нарисовала "портрет принца Гарри": его продали за 3 260 долларов (фото)

На написание портрета "художнице" понадобилось всего несколько минут.

"Портрет" герцога Сассекского Гарри, который нарисовала свинья-художница по кличке Пигкассо, живущая в Южно-Африканской Республике, был продан за 2 350 фунтов стерлингов (около 3 260 долларов США). Об этом сообщает The Sun.

Покупателем стал гражданин Испании.

Следует отметить, что картина с "изображением принца" является лишь одной из сотен работ животного. На выполнение конкретно этой работы ушло всего несколько минут.

[ + – ] Чем именно содержимое рисунка напоминает принца Гарри, хозяйка животного не уточняет Фото: CATERS

Пигкассо живет вместе со своей владелицей Джоан Лефсон в долине Франшхук в ЮАР. В младенчестве хозяйка спасла ее от бойни, и на сегодняшний день свинья заработала уже почти 50 тысяч фунтов стерлингов. Все эти деньги ее хозяйка якобы направляет на "заботу о сельскохозяйственных животных", живущих в тех краях.

"Пигкассо не сильно отличается от других свиней, она умна и любопытна. Единственная существенная разница в том, что у нее есть большой талант к рисованию", – заметила Лефсон.

Примечательно, что это уже не первый портрет члена британской королевской семьи, нарисованный "художницей". Ранее жителю Лондона была продана картина королевы Елизаветы II стоимостью в 2 тысячи фунтов стерлингов.

[ + – ] Пигкассо нарисовала уже сотни картин Фото: CATERS

Джоан Лефсон гордится своим питомцем и говорит, что люди часто не верят, что картины действительно рисует животное.

"Они просто не могут поверить, что это сделала свинья", – говорит она.

Примечательно, что, по данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата украинцев в январе 2021 года составила 12 337 гривен, что приблизительно равно 320 фунтам стерлингов. Таким образом, картина свиньи стоила примерно 7,3 средних зарплаты украинцев.

Ранее ученые обнаружили способность микро-свиней играть в видеоигры. Обучить свинок игре смогли в несколько этапов. Сначала ученые поставили компьютер с игрой напротив них. После чего давались команды "смотри на экран", где свинки могли видеть шарик, который перемещался по экрану. Обучив смотреть на экран, исследователи обучили свинок управлять джойстиком за съедобную награду.

Напомним, ученые создали тест, позволяющий определить гениальность у собак.