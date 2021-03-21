На півночі Австралії відбувається найбільша за 100 років повінь (фото, відео)

Багатьом жителям регіону довелося спостерігати, як вода забирає їхні будинки.

У Новому Південному Уельсі, що в північній частині Австралії вже кілька днів не припиняється сильний дощ. Жителів попереджають про погіршення погоди. Про це пише The Guardian.

Синоптики попереджають, що сьогодні (21 березня) може випасти ще до 100 мм опадів. Прогнозується, що дощі не покинуть регіон як мінімум до середи. Прем'єр-міністр країни заявляє про евакуацію понад 4000 людей.

Влада регіону оголосила евакуацію в західних частинах Пенріта, Джемісонтауна і Малгоа. Греблю "Варрагамба" прорвало, що спричинило підвищення рівня води в річках Непін і Хоксбері.

Місцеві жителі та синоптики кажуть, що це найбільша повінь за останні 100 років. Велика вода забирає за собою цілі будинки.

"Я думаю, що все може стати набагато гірше, перш ніж стане краще. Це жахливо. Весь наш задній двір знаходиться під водою, я ніколи не бачив нічого подібного", — заявляє місцевий житель Грек Кокс.

Фото: Facebook / Kellie Morley

Згідно з даними австралійського 7News, рятувальники отримали понад 7000 викликів про порятунок від повені. Негода охопила 16 міст регіону.

Фото: The Guardian

"Спостерігати, як пропливає наш будинок було жахливо, ми втратили все. Наша маленька собачка була в будинку. Ми любили всіх наших тварин, біль, яку їм довелося пережити ... Я не хочу про це думати", — заявила власник будинку, який знесла вода.

Нагадаємо, 9 березня на одному з островів на Гаваях оголосили евакуацію через прорив дамби. Там також кілька днів не припинялися сильні дощі.