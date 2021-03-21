На севере Австралии происходит крупнейшее за 100 лет наводнение (фото, видео)

Многим жителям региона пришлось наблюдать, как вода уносит их дома.

В Новом Южном Уэльсе, что в северной части Австралии уже несколько дней не прекращается сильный дождь. Жителей предупреждают об ухудшении погоды. Об этом пишет The Guardian.

Синоптики предупреждают, что сегодня (21 марта) может выпасть еще до 100 мм осадков. Прогнозируется, что дожди не покинут регион как минимум до среды. Премьер-министр страны заявляет об эвакуации более 4000 людей.

Власти региона объявили эвакуацию в западных частях Пенрита, Джемисонтауна и Малгоа. Плотину "Варрагамба" прорвало, что повлекло за собой повышение уровня воды в реках Непина и Хоксбери.

Местные жители и синоптики говорят, что это крупнейшее наводнение за последние 100 лет. Большая вода уносит за собой целые дома.

"Я думаю, что все может стать намного хуже, прежде чем станет лучше. Это ужасно. Весь наш задний двор находится под водой, я никогда не видел ничего подобного", — заявляет местный житель Грек Кокс.

Фото: Facebook / Kellie Morley

По данным австралийского 7News, спасатели получили более 7000 вызовов о спасении от наводнения. Непогода охватила 16 городов региона.

Фото: The Guardian

"Наблюдать, как проплывает наш дом было ужасно, мы потеряли все. Наша маленькая собачка была в доме. Мы любили всех наших животных, боль, которою им пришлось пережить… Я не хочу об этом думать", — заявила владелец дома, который снесла вода.

Напомним, 9 марта на одном из островов на Гавайях объявили эвакуацию из-за прорыва дамбы. Там также несколько дней не прекращались сильные дожди.