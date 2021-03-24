Польського письменника судитимуть за те, що він назвав Анджея Дуду "дебілом"

Образу президента Польщі в прокуратурі визнали неприйнятною та образливою.

Письменникові Якубу Жульчику загрожує до 3 років тюремного увʼязнення за те, що він обізвав президента Польщі Анджея Дуду в соцмережі. Про це він написав у себе Фейсбуці.

Після появи попередніх результатів виборів у США, президент Польщі не привітав із перемогою Джо Байдена. Анджей Дуда привітав його лише з успішною кампанією:

"Вітаю Джо Байдена з успішною президентською кампанією. Поки ми чекаємо на номінацію Колегії виборців, Польща налаштована зберігати стратегічне партнерство зі США на високому рівні для ще більш міцного партнерства".

На це Жульчик написав, що він давно цікавиться політикою, але ніколи не чув номінації "Колегії виборців США". Але в публікації він написав: "Анджей Дуда — дебіл".

Варшавська прокуратура відкрила провадження проти письменника, визнавши його неприйнятним та образливим. Про відкриття справи проти себе письменник дізнався з місцевих ЗМІ. Максимальне покарання за статтею становить три роки позбавлення волі.

"Щойно окружна прокуратура Варшави Центр надіслала до Окружного суду акт про обвинувачення мене за статтею 135 Кримінального кодексу. Йдеться про публікацію у Фейсбуці про вибори в США, в якій я написав ось цю цитату: "Анджей Дуда — дебіл". Що цікаво, офіційна сторона обвинувачення офіційно не повідомила мене про справу. Про це я дізнався з порталу "вПолитике" ", — пише Жульчик.

[ + – ] Письменник Якуб Жульчик Фото: Facebook / Jakub Żulczyk

За його словами, він, ймовірно перший письменник у країні, який постане перед судом за те, що написав.

Якуб Жульчик — письменник, публіцист і сценарист. Написав роман "Засліплені світлом", який екранізувала компанія HBO Europe.

Нагадаємо, у Польщі український трудовий мігрант девʼять разів міняв своє прізвище, щоб уникнути затримання.