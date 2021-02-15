В Польше украинец, боясь задержания, девять раз менял фамилию

58-летнего гражданина Украины разыскивал Интерпол за налоговые преступления.

В Польше пограничники задержали на западе страны гражданина Украины, который скрывался под девятью разными фамилиями, а также использовал поддельные польские документы. Об этом сообщается на сайте Надоджаньского отдела пограничной службы.

Отмечается, что 58-летнего украинца задержали в городе Костшин-над-Одрой в Любушском воеводстве. Его обвинили в предоставлении недостоверной информации, выдаче себя за другое лицо, подготовке к использованию поддельных документов и пересечении обманным путем государственной границы.

Во время обыска у него обнаружили поддельные польские водительские права, а также польское удостоверение личности. Кроме того, стало известно, что его разыскивал Интерпол за налоговые преступления.

Гражданин Украины признал себя виновным и дал объяснения. По его словам, он использовал 9 фамилий, когда его признали нежелательным лицом в Польше.

Суд решил арестовать его на три месяца.

Отметим, ранее свыше сотни граждан Украины и Молдовы с фальшивыми разрешениями на работу в Польше были задержаны на украинско-польском пограничном переходе в Медыке во Львовской области.

Напомним, в Польше фамилии украинцев всё чаще звучат в сводках криминальной хроники.