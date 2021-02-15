У Польщі українець, боячись затримання, дев'ять разів змінював прізвище (фото)

58-річного громадянина України розшукував Інтерпол за податкові злочини.

У Польщі прикордонники затримали на заході країни громадянина України, який переховувався під дев'ятьма різними прізвищами, а також використовував підроблені польські документи. Про це повідомляється на сайті Надоджанського відділу прикордонної служби.

Зазначається, що 58-річного українця затримали в місті Костшин-над-Одрою в Любуському воєводстві. Його звинуватили у наданні недостовірної інформації, видання себе за іншу особу, підготовці до використання підроблених документів і перетині обманним шляхом державного кордону.

Під час обшуку у нього виявили підроблені польські водійські права, а також польське посвідчення особи. Крім того, стало відомо, що його розшукував Інтерпол за податкові злочини.

Громадянин України визнав себе винним і дав пояснення. За його словами, він використовував 9 прізвищ, коли його визнали небажаною особою в Польщі.

Суд вирішив заарештувати його на три місяці.

Зазначимо, раніше понад сотні громадян України та Молдови з фальшивими дозволами на роботу в Польщі були затримані на українсько-польському прикордонному переході в Медиці у Львівській області.

Нагадаємо, у Польщі прізвища українців все частіше звучать у зведеннях кримінальної хроніки.