Польского писателя будут судить за то, что он назвал Анджея Дуду "дебилом"

Оскорбление президента Польши в прокуратуре посчитали неприемлемым и оскорбительным.

Писателю Якубу Жульчику грозит до 3 лет тюремного заключения за то, что он обозвал президента Польши Анджея Дуду в соцсети. Об этом он написал у себя Фейсбуке.

После появления предварительных результатов выборов в США, президент Польши не стал поздравлять с победой Джо Байдена. Анджей Дуда поздравил его лишь с успешной компанией:

"Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем на номинацию Коллегии избирателей, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком уровне для еще более крепкого партнерства".

На это Жульчик написал, что он давно интересуется политикой, но никогда не слышал номинации "Коллегии избирателей США". Но в публикации он написал: "Анджей Дуда — дебил".

Варшавская прокуратура открыла производство против писателя посчитав его неприемлемым и оскорбительным. Об открытии дела против себя писатель узнал из местных СМИ. Максимальное наказание по статье составляет три года лишения свободы.

"Только что окружная прокуратура Варшавы Центр отправила в Окружной суд акт об обвинении меня по статье 135 Уголовного кодекса. Речь идет о посте в Фейсбуке про выборы в США, в котором я написал вот эту цитату: "Анджей Дуда — дебил". Что интересно, официальная сторона обвинения официально не уведомила меня о деле. О нем я узнал из портала "вПолитике"", — пишет Жульчик.

[ + – ] Писатель Якуб Жульчик Фото: Facebook / Jakub Żulczyk

По его словам, он, вероятно первый писатель в стране, который предстанет перед судом за то, что написал.

Якуб Жульчик — писатель, публицист и сценарист. Написал роман "Заслепленные светом", который экранизировала компания HBO Europe.

Напомним, в Польше украинский трудовой мигрант девять раз менял свою фамилию, чтобы избежать задержания.