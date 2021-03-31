Темна сторона. Чому корупція — невід'ємна частина демократії, а "хабар — ціна політики"

Західним країнам варто повчитися в Південної Кореї, як саджати злодійкуватих президентів.

Французький журнал Paris Match вийшов зі статтею "Карла і Ніколя Саркозі, які об'єдналися в суддівському марафоні". Видання, чий девіз з 2008 року "Життя — це правдива історія", стверджує, що Карла Бруні-Саркозі в проміжку між вироком чоловікові в першій справі і початком ще одного процесу проти нього демонструвала неприборканий бойовий дух.

"Вони не завадять нам вести нормальне життя. Вони не знищать нас! — вигукувала вона. — Правда рано чи пізно відкриється. На це піде два-три роки, може, більше, але ми досягнемо мети".

Бідолаха Сарко

Навіть на фото, де подружжя з масками на обличчях зображені в суді Парижа в грудні минулого року, погляд Карли здається більш спокійним і впевненим, ніж погляд екс-президента, у якому начебто прозирає здивування.

На зорі їхнього знайомства у 2007 році Бруні дала Сарко (як називають політика французи) урок романтичної конспірації:

- Моя зустріч з Міком [Джаггером, ідолом рок-групи Rolling Stones, рекордсменом за кількістю сексуальних інтрижок, що доходять до 4 тис.] пішла в підпілля на вісім років. Ми об'їхали всі столиці світу, і жоден фотограф нас не побачив, — розповідала вона.

- Дайте мені свій рецепт, — попросив Ніколя.

- Дуже просто. Я маскувала його, як хотіла. Сьогодні борода, на наступний день — цапина борідка, потім вуса і всі найбільш божевільні зачіски.

- А я? — сказав Ніколя. — Як би ви мене замаскували? У баскському береті і з багетом під пахвою?

- Я б знайшла щось краще, — відповіла Карла.

І ось їй знову доведеться вчити Саркозі, тільки тепер не конспірації, а мужності і терпіння, хоча це не застрахує його від в'язниці.

На початку березня паризький суд визнав екс-президента, його колишнього адвоката Террі Ерзога і колишнього суддю Конституційного суду Жильбера Азібера винними в корупції. На думку слідчих Національної фінансової прокуратури, злочин полягав у тому, що Саркозі вже після відходу зі свого високого поста прагнув отримати інформацію про те, як йде його справа, яка була в розпорядженні судді, де він проходив як підозрюваний, а натомість пообіцяв йому підтримку в отриманні важливої посади в Монако. Результати прослуховування телефонних розмов Саркозі та Ерзога, у тому числі з використанням таємної телефонної лінії, відкритої на підставну особу, пред'явлені в ролі головних доказів. Ніякої протекції Азіберу перед владою Монако екс-президент в результаті не склав, проте судді визнали доведеним, що угода — доступ до інформації в обмін на "замовлене слово" — відбулася. Кожному з трьох фігурантів дали по три роки ув'язнення: два умовно, а один — під домашнім арештом або в тюрмі.

Суд над Саркозі, який зійшов з політичної арени, вказує не тільки на торжество демократії, а й на її вразливість. Чим би він не завершився

Саркозі з вердиктом не погодився, резонно заявивши: "Це легально і законно — підслуховувати розмови адвоката і його клієнта?" Юристи кажуть, що не дуже. Адвокат Фредерік Біло, наприклад, вважає, що "тут явно порушили закон, дозволивши слідчим слухати і передавати зміст цих бесід. Це практика, гідна диктатури, а не демократії". Екс-президент, до того ж, висловив здивування з приводу "складу злочину": "За гучними словами про корупцію в цій справі немає жодного гроша, ні єдиного, ніхто не отримав ніякої вигоди, ні жертви, ні порушення громадського порядку".

Багато політиків у Франції, що не входять до пулу шанувальників Сарко, висловили сумнів у бездоганності судового процесу і навіть пов'язали його з виборами. Голова "Непокори Франції", вкрай лівий Жан-Люк Меланшон, сформулював це так: "Саркозі засуджений, Макрон позбавлений серйозного суперника". Проте звинувачення шукати є резон у сфері моралі: така особистість, як Саркозі — людина, яка правила раніше країною, — не мала права на настільки сумнівні дії.

Якщо до цього додати, що 17 березня над екс-президентом почався новий суд у справі Bygmalion (назва фірми, що займається політпіаром), де його звинувачують у дворазовому перевищенні бюджету своєї виборчої кампанії 2012 року і використанні фіктивних контрактів, можна сказати, що за Сарко взялися всерйоз.

Поки що колишній мешканець Єлисейського палацу на свободі. Його адвокати подали апеляцію, процес ризикує затягнутися на роки. Однак факт того, що над колишнім головою європейської держави навис дамоклів меч тюремного ув'язнення, показовий. Так, французька Феміда, можливо, надто упереджена до Саркозі, але в неї немає ніякого пієтету перед його високою посадою в минулому. Чим не торжество демократії? Однак не все так однозначно. На її вразливість вказує сам суд.

"Захід є Захід, Схід є Схід"

З цією формулою Кіплінга останнім часом явно щось не так. З часткою іронії можна сказати, що західна демократія тепер починається на сході. Принаймні, саме там проявляються її ахіллесові п'яти, що спровокували в числі іншого казус Саркозі.

Одне з найбільш показових місць з цієї точки зору — Південна Корея. У цій країні з трьома президентами з п'яти останніх відбувалися запаморочливі перипетії. Так, Но Му Хена, який керував країною у 2003-2008 роках, після відходу з поста звинуватили в отриманні $ 6 млн хабара. Не витримавши тяжкості звинувачень, він стрибнув із Совиного обриву на горі Понхвасан, залишивши передсмертну записку: "Я переживаю важкі часи. Я ускладнив життя багатьом людям".

Спроба постфактум компенсувати божевільну шкоду від корупції божевільними термінами покарання скидається на лікування головного болю за допомогою гільйотини

Після нього президентом став Лі Мен Бак, який пообіцяв створити нову Корею, у якій "живуть багаті люди, доброзичливе суспільство і сильну державу". Частину задуманого він реалізував, проте після закінчення правління його також звинуватили в корупції і зловживанні владою. У жовтні 2018-го політика засудили до 15 років позбавлення волі і $ 11,5 млн штрафу. Через п'ять місяців його звільнили у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, однак у жовтні минулого року Верховний суд залишив вирок у силі, наклавши на Лі додаткову конфіскацію $ 5 млн і знову взявши його під варту.

Його наступниця і соратниця по консервативній партії "Сенурі" ( "Партія нових горизонтів") Пак Кин Хе стала першою в історії Південної Кореї жінкою-президентом. Наприкінці свого правління вона висловилася за те, щоб у конституцію країни внесли зміни, що дають голові держави право переобиратися на другий термін, але безрезультатно: президентом там, як і раніше, можна обиратися тільки на одну п'ятирічку. А через два місяці після закликів Пак парламент оголосив їй імпічмент. Далі — стандартний набір: інкримінування хабарництва і зловживання владою. До цього додали звинувачення в передачі секретної інформації людям, які не є держслужбовцями. Зокрема, подрузі-ворожці Чхве Сун Сіль. В електронному планшеті, що належить секретаріату останньої, містилися не тільки конфіденційні документи, які президент передавала приятельці для ознайомлення і редагування, а й список дивних особистостей, які входили в найближче оточення голови держави: шаманок, сектантів, жиголо тощо. У квітні 2018-го Пак Кен Хе засудили до 24 років в'язниці і багатомільйонного штрафу. Потім справу переглядали, але великих змін покарання не зазнало. У січні цього року Верховний суд країни залишив останній вирок у силі: 20 років в'язниці.

[ + – ] За ґрати — на 15 років. Президент Південної Кореї Лі Мен Бак хотів створити нову країну, але після відходу з поста його за корупцію відправили до в'язниці

Якщо про щось досвід Південної Кореї і свідчить, то найбільше про три речі.

Перше. Корупція — майже невід'ємна частина демократії. Як написав сучасний французький філософ Ален Бадью, вона "не загроза функціонуванню демократії. Вона — її справжня сутність". Його висловлювання перегукується з тим, що сказав Беттіно Краксі, прем'єр-міністр Італії, у 1980-х, коли в грудні 1993 року прокурор Антоніо Ді П'єтро отримав дозвіл на його допит у зв'язку з підозрами в "суперхабарі". Хабарі, сказав він, — це ціна політики. Він, до речі, не так наполягав на власній невинності, скільки наводив думку: усі політики корумповані, усі партії отримували й отримують незаконне фінансування.

Друге. Обмеження перебування на посаді голови держави однієї каденцією не рятує від корупції. Того, хто приходить до влади, не зупиняють сумні приклади попередників і космічні тюремні терміни. Можливо, такому ставленню сприяє система амністій. Хоча останні два випадки показують, що цей механізм дає збої і можна загриміти за грати на всю котушку.

Важливо

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Третє. Розмах корупції визначається тим, що діяння президента через його недоторканність рідко присікаються до того, як закінчиться термін його повноважень. Через це система управління тимчасово "непідсудних" призводить до катастрофічних наслідків, а після божевільної шкоди на сотні мільйонів доларів намагаються компенсувати божевільними ж термінами покарання. Це рішення трохи більш витонченіше, ніж спроба лікувати головний біль за допомогою гільйотини.

У всьому перерахованому специфічно південнокорейські лише термін каденції, розмах корупції й амплітуда вироків. Решта цілком співвідноситься із загальними рисами західних демократій. Якщо не всіх, то багатьох.

Суд "після смерті"

Сільвіо Берлусконі в Італії чотири рази займав пост голови кабінету. Під час його останньої каденції американський посол у Римі Девід Торн у своїй дипломатичній депеші до Вашингтона писав: "Секс-скандали, кримінальні розслідування, проблеми в родині і фінансові складності — усе це важко позначається на здоров'ї Берлусконі, на його політичній кар'єрі і здатності приймати рішення".

У секс-скандали в Європі не потрапляв хіба що найбільш ледачий політик такого калібру (у Франції, наприклад, з усіх президентів, які правили країною останні півстоліття, в цьому не помічений лише Еммануель Макрон, що, втім, обернулося слухом, нібито він гей і зустрічається з Матьє Галле, гендиректором радіостанції Radio France). Однак за кількістю заведених кримінальних справ Берлусконі може вважатися чемпіоном. П'ять років тому італійські джерела говорили про 61 таку справу — на будь-який смак: зв'язок з мафією, корупція, відмивання грошей, незаконне фінансування політичних партій, підробка фінансових документів, податкове шахрайство, тиск на свідків. З 1994 року, коли Берлусконі вперше став прем'єром, він витратив на послуги адвокатів близько € 700 млн. Проте його тричі засуджували, а в одному випадку анулювати обвинувальний вирок не вдалося навіть за допомогою апеляцій. За податкові злочини він не потрапив за ґрати лише тому, що в Італії для людей 70+ така "розкіш" можлива, тільки якщо ти когось убив.

Поки в західній демократії не буде контролю над правителем під час його "політичного життя", боротьба з корупцією буде відбуватися лише після його "політичної смерті"

Увесь час перебування на політичному олімпі Берлусконі з ентузіазмом витягував лимонад з лимона влади, дотримуючись традицій згаданого вище Беттіно Краксі, з яким він був у дружніх стосунках. Коли Краксі у 2000 році помер від діабету в Тунісі, де переховувався від італійського правосуддя з 1994 року, не бажаючи проводити в тюрмі ні 27 років, які йому дали спочатку, ні 10, на які вирок замінили, Берлусконі приїхав на його похорон. А дочка Краксі Стефанія потім стала сенатором від партії Берлусконі "Вперед, Італія" і статс-секретарем МЗС у його четвертому уряді.

Політичні зигзаги Берлусконі і Краксі-батька — це історії з французькими і південнокорейськими рідними плямами. Вони — про непідсудність людини на вершині влади, яка в підсумку працює проти демократії і загрожує цунамі корупції і судовими катаклізмами. Це ріднить демократію з автократією і навіть диктатурою більше, ніж може здаватися на перший погляд. Зрештою, не всі авторитарні лідери приходять до влади на хвилі військових чи інших переворотів. Не всі вони переписують Конституцію під себе настільки ж безапеляційним чином, як султан Брунея. Той 13 років тому оголосив себе непогрішним, і тепер за будь-яку критику рішень правителя і членів його сім'ї, чи це справи державні, чи приватні, можна потрапити до в'язниці. Тебе може не влаштовувати, що в султана найбільший палац у світі площею 200 тис. кв. м вартістю $ 1,3 млрд (ще б півтора такого палацу — і був би розмір Ватикану) і що його молодший брат примудрявся довгий час витрачати по $ 0,5 млн на день, а потім для покриття збитків скарбниці виставляв на аукціон різного роду коштовності — від приліжкового килимка, який пішов з молотка за $ 12 млн, до оброблених золотом йоржиків для унітазу (привіт Путіну). Але ти змушений мовчати, щоб не потрапити за грати.

[ + – ] Волонтер у госпісі. За податкове шахрайство екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі засудили до виконання громадських робіт раз на тиждень. Оптимізму він не втратив

Однак Бруней — це монархія й екзотика в одному флаконі. Зате авторитаризм у більшості випадків виростає всередині самих демократій. Він створює себе поступово, крок за кроком, двома способами: нескінченним продовженням повноважень для правителя і його абсолютної непідсудності під час перебування "на троні".

Найкраща "адаптація" демократії до диктатури помітна на прикладі країн, що виникли після розпаду СРСР. Наші сусіди, Росія і Білорусь, "починалися" цілком демократично. Ліберальний світовий порядок, який залишився в гордій самоті після закінчення холодної війни, деякий час навіть у Москві сприймався як варіант "найкращого з можливих світів". Його копіювали в дусі того, як жителі Меланезії, увірували в карго-культ, "копіювали" злітно-посадкові смуги і робили собі дерев'яні навушники з дерев'яними антенами, які бачили раніше в американських диспетчерів. Але ніяких літаків з вантажами до аборигенів Меланезії не прилітають, як ніякого перетворення Росії на материк лібералізму не відбувалося.

Зрештою, як пишуть Іван Крастев і Стівен Холмс у книзі "Світло, яке обдурило надії", Кремль втомився "від жорстких, але безглуздих вимог наслідувати ідеалізований образ Заходу". Почалася абсолютно інша "гра в імітацію" — аж до втручання в американські вибори, у тому числі, на думку авторів книги, з педагогічним завданням: "показати крихкість і вразливість гордовитих демократичних режимів". Але це — зовнішні прояви відходу від моделі, на яку раніше рівнялися. Внутрішньо все звелося до того, що Кремль "втратив інтерес до демократичних вистав".

Палаци Путіна і його незмінюваність пов'язані, але спочатку і те й інше почало "плодоносити" на демократичному грунті. Усе відбувалося поступово. І як домінанти виступала неможливість контролювати рішення людини, що засіла в Кремлі. Усі розмови про те, що в майбутньому Путіна очікує Гаага, можуть зігрівати чиюсь душу, але, по-перше, цього може не статися, і ми побачимо лише "суд після смерті" — політичний акт, не більше. А по-друге, ніхто не знає, якої шкоди людина на вершині влади і поза контролем може ще нанести, якими стануть масштаби крадіжок, як це відіб'ється на обмеженнях свобод громадян, чи стане він прикривати внутрішню корупцію посиленням зовнішньої агресії тощо.

Але рівно ті ж питання можна поставити і щодо багатьох правителів країн, які формально належать колективному Заходу. У цьому сенсі тюремний термін для Саркозі — не стільки своєчасний акт відплати, скільки метафора безпорадності. Зрештою, немає ніякої впевненості в тому, що Франція після завершення епохи Макрона НЕ буде розважати себе судами над ним. До тих пір, поки західні демократії не відрегулюють механізм контролю за діяльністю правителя під час його "політичного життя", ми будемо бачити суди і терміни після їхньої "політичної смерті".