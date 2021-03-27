Мистецтво часів пандемії: аргентинець створює скульптури з використаних масок і шприців (фото)
Скульптор хоче організувати виставку своїх робіт, присвячену впливу вірусу.
Пандемія вплинула на творчість аргентинського скульптора Марсело Толедо. Після того, як він перехворів коронавірусом, Толедо вирішив створювати скульптури з відходів пандемії, зокрема використаних масок і шприців.
Про це пише Reuters.
Толедо вже створив 14-метрову маску з аргентинським прапором, а тепер хоче організувати виставку своїх робіт, присвячену хворобливому впливу вірусу.
Толедо збирає відходи пандемії, яких зараз накопичилося дуже багато і робить з них скульптури. Робочий матеріал йому також надсилають лікарні, лабораторії і випадкові люди. Деякі його твори зроблені з флаконів для вакцин, медичних інструментів, і навіть з газетних вирізок про пандемію.
"Я дуже радий, що можу перетворити біль на красу, і ця виставка фіксує саме те, що відбувається з нами як з суспільством", — сказав Толедо.
Він планує відкрити виставку у вересні в одному з приміщень в центрі Буенос-Айреса. За словами скульптора, це буде його перша виставка, на матеріали для якої він не витратив жодного цента.
Нагадаємо, в Києві хочуть створити найбільшу в країні інтерактивну скульптуру, яка буде складатися з переробленого пластику і буде відображати стан екології в місті. Проект, який отримав назву "Київський кит", хочуть реалізувати в одній із зелених зон столиці.