Мистецтво часів пандемії: аргентинець створює скульптури з використаних масок і шприців (фото)

Скульптор хоче організувати виставку своїх робіт, присвячену впливу вірусу.

Пандемія вплинула на творчість аргентинського скульптора Марсело Толедо. Після того, як він перехворів коронавірусом, Толедо вирішив створювати скульптури з відходів пандемії, зокрема використаних масок і шприців.

Про це пише Reuters.

Толедо вже створив 14-метрову маску з аргентинським прапором, а тепер хоче організувати виставку своїх робіт, присвячену хворобливому впливу вірусу.

Толедо збирає відходи пандемії, яких зараз накопичилося дуже багато і робить з них скульптури. Робочий матеріал йому також надсилають лікарні, лабораторії і випадкові люди. Деякі його твори зроблені з флаконів для вакцин, медичних інструментів, і навіть з газетних вирізок про пандемію.

"Я дуже радий, що можу перетворити біль на красу, і ця виставка фіксує саме те, що відбувається з нами як з суспільством", — сказав Толедо.

Він планує відкрити виставку у вересні в одному з приміщень в центрі Буенос-Айреса. За словами скульптора, це буде його перша виставка, на матеріали для якої він не витратив жодного цента.

Нагадаємо, в Києві хочуть створити найбільшу в країні інтерактивну скульптуру, яка буде складатися з переробленого пластику і буде відображати стан екології в місті. Проект, який отримав назву "Київський кит", хочуть реалізувати в одній із зелених зон столиці.