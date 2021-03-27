Искусство времен пандемии: аргентинец создает скульптуры из использованных масок и шприцев (фото)

Скульптор хочет организовать выставку своих работ, посвященную болезненному воздействию вируса.

Пандемия повлияла на творчество аргентинского скульптора Марсело Толедо. После того, как он переболел коронавирусом, Толедо решил создавать скульптуры из отходов пандемии, в частности использованных масок и шприцев.

Об этом пишет Reuters.

Толедо уже создал 14-метровую маску с аргентинским флагом, а теперь хочет организовать выставку своих работ, посвященную болезненному воздействию вируса.

Толедо собирает отходы пандемии, которых сейчас скопилось очень много и делает из них скульптуры. Рабочий материал ему также присылают больницы, лаборатории и случайные люди. Некоторые его произведения сделаны из флаконов для вакцин, медицинских инструментов, и даже из газетных вырезок о пандемии.

"Я очень рад, что могу превратить боль на красоту, и эта выставка фиксирует именно то, что происходит с нами как с обществом", – сказал Толедо.

Он планирует открыть выставку в сентябре в одном из помещений в центре Буэнос-Айреса. По словам скульптора, это будет его первая выставка, на материалы для которой он не потратил ни одного цента.

Напомним, в Киеве хотят создать самую большую в стране интерактивную скульптуру, которая будет состоять из переработанного пластика и будет отображать состояние экологии в городе. Проект, который получил название "Киевский кит", хотят реализовать в одной из зеленых зон столицы.