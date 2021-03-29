Австралійський телеканал атакували хакери перед виходом розслідування про Путіна (відео)

Телемережа збиралася показати розслідування про використання хімічної зброї проти російської опозиції.

Телемережа Nine Network опинилася в центрі найбільшої кібератаки на медіа-компанію в історії Австралії, у результаті якої системи виробництва новин по всій країні зупинилися більш ніж на 24 години. Про це повідомляє 9News.

Експерти вважають, що атаку здійснили для того, щоб не допустити виходу в ефір епізоду програми "Під розслідуванням", який був присвячений Росії, про президента Росії Володимира Путіна і використанні хімічної зброї проти опозиції.

Фергус Хенсон з Австралійського інституту стратегічної політики розповів, що факт використання програми-здирника без вимоги викупу вказує на уряд, що стоїть за атакою. За його словами, репортажі Nine про авторитарні уряди по всьому світу могли спровокувати кібератаку. Він вважає, що саме епізод програми про Путіна міг стати причиною хакерської атаки.

Системи цифрового виробництва телемережі відключені з ранку вчорашнього дня, співробітники телемережі знаходяться на віддаленій роботі, поки IT-фахівці усувають наслідки атаки. Замість прямого ефіру передачі виходять у записі. За їх показ відповідає компанія на аутсорсингу — NPC Media.

Нагадаємо, німецьке видання Spiegel з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомило про те, що принаймні 7 федеральних депутатів (Бундестагу), 31 депутат із земельних законодавчих рад (ландтагів) і ряд політичних активістів у Гамбурзі та Бремені нібито зазнали хакерської атаки. За спробою злому, імовірно, стоїть група російських хакерів, яка називається "Ghostwriter".