Австралийский телеканал атаковали хакеры перед выходом расследования о Путине (видео)

Телесеть собиралась показать расследование об использовании химоружия против российской оппозиции.

Телесеть Nine Network оказалась в центре крупнейшей кибератаки на медиа-компанию в истории Австралии, в результате которой системы производства новостей по всей стране остановились более чем на 24 часа. Об этом сообщает 9News.

Эксперты считают, что атака была совершена для того, чтобы не допустить выхода в эфир эпизода программы "Под расследованием", который был посвящен России и о президенте России Владимире Путине и использовании химического оружия против оппозиции.

Фергус Хэнсон из Австралийского института стратегической политики рассказал, что факт использования программы-вымогателя без требования выкупа указывает на правительство, стоящее за атакой. По его словам, репортажи Nine об авторитарных правительствах по всему миру могли спровоцировать кибератаку. Он считает, что именно эпизод программы о Путине мог стать причиной хакерской атаки.

Системы цифрового производства телесети отключены с утра вчерашнего дня, сотрудники телесети находятся на удаленной работе, пока IT-специалисты устраняют последствия атаки. Вместо прямого эфира передачи выходят в записи. За их показ отвечает компания на аутсорсинге — NPC Media.

Напомним, немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило о том, что как минимум 7 федеральных депутатов (Бундестага), 31 депутат из земельных законодательных советов (ландтагов) и ряд политических активистов в Гамбурге и Бремене якобы подверглись хакерской атаке. За попыткой взлома, предположительно, стоит группа российских хакеров, которая называется "Ghostwriter".