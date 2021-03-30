У Сінгапурі чоловік отримав три місяці тюремного терміну за умисний кашель у сторону поліцейських

Правопорушнику загрожувало тюремне ув'язнення терміном до чотирьох років, проте суд обмежився легким покаранням.

Суд Сінгапуру засудив до 14-тижневого тюремного терміну 29-річного чоловіка за умисний кашель у сторону поліцейських під час виконання ними службових обов'язків.

Про це пише The Independent.

Як повідомляє видання, у вересні 2020 року в поліцію надійшов дзвінок з повідомленням про домашнє насильство. Прибулі на місце події троє поліцейських стали свідками того, як житель країни індійського походження Таміл Селван наніс ляпас своїй подрузі.

Поліцейські намагалися посадити правопорушника в патрульну машину, але він чинив опір. Уже всередині автомобіля Селван став кричати, що не може дихати, при цьому зняв захисну маску і навмисне кашлянув кілька разів у сторону поліцейського.

Правоохоронці викликали швидку допомогу, яка завезла його в місцеву лікарню.

Пізніше суд визнав Селвана винним в образі і використанні сили щодо поліцейського. Йому загрожувало тюремне ув'язнення терміном до чотирьох років, проте адвокат засудженого повідомив суду, що він доглядає за своєю матір'ю, яка страждає депресією.

У результаті суд виніс вирок у вигляді утримання під вартою терміном на 14 тижнів і відклав його вступ у силу до 26 квітня, щоб Селван міг подбати про свою матір.

Нагадаємо, що в США поліція заарештувала дружину мера міста Олтон (штат Іллінойс) за порушення карантину. Після того, що сталося, мер доручив поліцейським ставитися до нього з дружиною, як до будь-яких інших порушників карантину.