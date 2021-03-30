В Сингапуре мужчина получил три месяца тюрьмы за умышленный кашель в сторону полицейских

Правонарушителю грозило тюремное заключение сроком до четырех лет, однако суд ограничился "легким" наказанием.

Суд Сингапура приговорил к 14-недельному тюремному сроку 29-летнего мужчину за умышленный кашель в сторону полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.

Об этом пишет The Independent.

Как сообщает издание, в сентябре 2020 года в полицию поступил звонок с сообщением о домашнем насилии. Прибывшие на место события трое полицейских стали свидетелями того, как житель страны индийского происхождения Тамил Селван нанес пощечину своей подруге.

Полицейские пытались усадить правонарушителя в патрульную машину, но он оказывал сопротивление. Уже внутри автомобиля Селван стал кричать, что не может дышать, при этом снял защитную маску и умышленно кашлянул несколько раз в сторону находящегося рядом полицейского.

Правоохранители вызвали скорую помощь, которая завезла его в местную больницу.

Позже суд признал Селвана виновным в оскорблении и использовании силы по отношению к полицейскому. Ему грозило тюремное заключение сроком до четырех лет, однако адвокат осужденного сообщил суду, что он ухаживает за своей матерью, которая страдает депрессией.

В итоге суд вынес приговор в виде содержания под стражей сроком на 14 недель и отложил его вступление в силу до 26 апреля, чтобы Селван мог позаботиться о своей матери.

Напомним, в США полиция арестовала супругу мэра города Олтон (штат Иллинойс) за нарушение карантина. После случившегося мэр поручил полицейским вести себя с супругой, как с любым другим нарушителем карантина.