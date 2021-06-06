Нежить у Мармурового моря. Президент Туреччини пообіцяв очистити узбережжя від "морських соплів"

Товстий шар слизу поширився вздовж берегів Стамбула, завдаючи шкоди морським мешканцям і рибальству.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв врятувати берега країни від "морських соплів", які з'явилися в Мармуровому морі. Про це повідомляє ВВС.

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Товстий шар слизу поширився вздовж Мармурового моря недалеко від Стамбула, завдаючи шкоди морському життю і рибальству. Експерти звинувачують в ситуації, що склалася забруднення навколишнього середовища і зміну клімату.

"Сподіваюся, ми врятуємо наші моря від цієї катастрофи, спричиненої слизом", — заявив Ердоган.

"Морські соплі" або морський слиз — це природний мул, який утворюється, коли водорості перевантажені поживними речовинами в результаті спекотної погоди і забрудненню води.

Вперше слиз з'явився в водах Туреччини в 2007 році, а також в Егейському морі недалеко від Греції.

Цього разу слиз поширився на великі території Мармурового моря, що з'єднує Чорне та Егейське моря, забруднення стало найбільшим в історії.

Президент Ердоган звинувачує в ситуації, що склалася неочищені стічні води, які скидаються в море і підвищення температури. Президент зажадав від чиновників провести розслідування.

"Я побоююся того, що це може поширитися на Чорне море ... проблеми будуть величезними. Ми повинні діяти без зволікання", — додав Ердоган.

Його уряд направив команду з 300 осіб для перевірки потенційних джерел забруднення.

В цей же час, човни в Мармуровому морі насилу можуть долати сірий мул, деякі рибалки не можу працювати, так як слиз забиває мотори. Також дайвери повідомляють, що велика кількість риб і інших морських видів вмирають від нестачі кисню.

"Через розростання слизу під загрозою опинилися деякі види, в тому числі устриці, мідії, морські зірки. Це справжня катастрофа", — говорить професор з Turkish Marine Research Байрам Озтюрк.