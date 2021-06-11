Страйк у Греції паралізував усю країну (відео)

Через протести проти законопроекту про працю поромні переправи були закриті, рейси в аеропорту Афін — перенесені, а громадський транспорт ходив із затримками.

Тисячі греків вийшли на вулиці Афін, протестуючи проти законопроекту про трудові відносини, який уряд Греції вніс до парламенту. Як повідомляє Euronews, демонстранти несли транспаранти "Руки геть від 8-годинного робочого дня!", "Ми вимагаємо права на працю і життя!".

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Законопроект, на думку уряду, дозволить забезпечити більшу гнучкість робочого тижня і модернізувати норми для надання батькам більш тривалих відпусток. Однак, противники проекту впевнені, що кабінет міністрів має намір лише знищити трудові права і правовий захист працівників. Вони побоюються, що реформа дозволить роботодавцям відмовитися від оплати понаднормових робіт і встановлювати графіки, які "зруйнують життя працівників".

"Це законодавство потрібно скасувати, це якаь дурниця. Це нав'язане Євросоюзом. Вони намагалися протягнути закон уже багато років, і ось тепер знайшли можливість", — наводить телеканал слова протестувальників.

[ + – ] Через протести в Афінах метро, трамвай, тролейбуси і приміська залізна робота не працювали весь день

Як повідомляє Ekathimerini, у страйку взяли участь працівники приватного і державного секторів, а також журналісти. Через протести в Афінах метро, трамвай, тролейбуси і приміська залізна робота не працювали весь день 10 червня, автобуси ж ходили з перебоями. По всій країні не здійснювалися перевезення на поромах, у тому числі нічні.

Крім цього, на період з 11.30 до 15.30 припиняли роботу співробітники служби польотної інформації і персонал безпеки повітряного руху — мандрівники змушені були телефонувати своїм авіакомпаніям, щоб уточнювати, чи вплине страйк на їхні рейси.

Що стосується журналістів, то новинні портали в цей день не оновлювали свій вміст, газети не пішли в друк ще в середу.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року столицю України буквально паралізувало через протести приватних підприємців.