Забастовка в Греции парализовала всю страну (видео)

Из-за протестов против законопроекта о труде паромные переправы были закрыты, рейсы в аэропорту Афин – перенесены, а общественный транспорт ходил с задержками.

Тысячи греков вышли на улицы Афин, протестуя против законопроекта о трудовых отношениях, который правительство Греции внесло в парламент. Как сообщает Euronews, демонстранты несли транспаранты "Руки прочь от 8-часового рабочего дня!", "Мы требуем права на труд и жизнь!".

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Законопроект, по мнению правительства, позволит обеспечить большую гибкость рабочей недели и модернизировать нормы для предоставления родителям более длительных отпусков. Однако противники проекта уверены, что кабинет министров намерен лишь уничтожить трудовые права и правовую защиту работников. Они опасаются, что реформа позволит работодателям отказаться от оплаты сверхурочных работ и устанавливать графики, которые "разрушат жизнь работников".

"Это законодательство нужно отменить, это какой-то вздор. Это навязано Евросоюзом. Они пытались протащить закон уже много лет, и вот теперь нашли возможность", – приводит телеканал слова протестующих.

[ + – ] Из-за протестов в Афинах метро, трамвай, троллейбусы и пригородная железная работа не работали весь день

Как сообщает Ekathimerini, в забастовке приняли участие работники частного и государственного секторов, а также журналисты. Из-за протестов в Афинах метро, трамвай, троллейбусы и пригородная железная работа не работали весь день 10 июня, тогда как автобусы ходили с перебоями. По всей стране не осуществлялись перевозки на паромах, в том числе ночные.

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Помимо этого, на период с 11.30 до 15.30 прекращали работу сотрудники службы полетной информации и персонал безопасности воздушного движения – путешественники вынуждены были звонить своим авиакомпаниям, чтобы уточнять, повлияет ли забастовка на их рейсы.

Что касается журналистов, то новостные порталы в этот день не обновляли свое содержимое, газеты не ушли в печать еще в среду.

Напомним, в декабре 2020 года столицу Украины буквально парализовало из-за протестов частных предпринимателей.