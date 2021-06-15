Страшне видовище: в Австралії павуки обплутали павутиною цілий штат

Арахнофоби вже пропонують спалити все дотла.

На австралійський штат Вікторія після сильної повені обрушилася нова напасть — павуки. Вони обплутали павутиною дерева, дорожні знаки і траву неподалік від міста Гіппсленд. Про це пише The Australian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Виглядає це моторошно, проте вчені пояснюють — після паводка, що стався в штаті кілька тижнів тому, павуки були змушені шукати притулку на височинах і плести павутину, вид якої відрізняється від звичної.

Фото: Соцсети

"Найчастіше вони створюють павутину більш компактного вигляду, а тут ми бачимо цілі полотна. Також, коли йдуть сильні дощі, павуки, які проводять все своє життя на землі, де ми їх і не бачимо, змушені шукати містечко вище та сухіше", — зазначив професор Дітер Хочулі із Сіднейського університету.

Користувачі соцмереж, побачивши знімки, відреагували простіше: "спаліть це дотла"; "Якщо повені було недостатньо, я даю вам павуковий апокаліпсис"; "Це місце виглядає, як мій найгірший кошмар", — написали люди під фотографіями.

Утім, подібне явище в Австралії не рідкість. Рятуючись від загрози повені, павуки пересуваються на височини в повітрі, використовуючи так звані "парашути" з павутини. Така поведінка павуків називається "повітроплаванням".

Фото: Соцсети

У 2012 році на район Новий Південний Уельс обрушилася величезна кількість проливних дощів, і тисячі павуків знайшли притулок у місті Вогга-Вогга. Вони сплели величезні павутини, рятуючись від повені, які змусили понад 9 000 осіб покинути свої будинки.

Павуки, які сплели павутину в штаті Вікторія, в більшості своїй для людей безпечні. У них невеликі тільця, довгі ноги і потужні ікла. Людей вони кусають рідко та їхні укуси неотруйні.

[ + – ] Австралійський павук Фото: Scientific Reports

Нагадаємо, в березні, через сильну повінь, австралійські штати Новий Південний Уельс і Квінсленд атакували мільйони павуків та отруйних змій.