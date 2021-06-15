Пугающее зрелище: в Австралии пауки опутали паутиной целый штат

Арахнофобы уже предлагают сжечь все дотла

На австралийский штат Виктория после сильного наводнения обрушилась новая напасть – пауки. Они опутали паутиной деревья, дорожные знаки и траву неподалеку от города Гиппсленд. Об этом пишет The Australian.

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Выглядит это пугающе, однако ученые поясняют – после паводка, который случился в штате несколько недель назад, пауки были вынуждены искать убежища на возвышенностях и плести паутину, вид которой отличается от привычной.

Фото: Соцсети

"Чаще они создают паутину более компактного вида, а здесь мы видим целые полотна. Также, когда идут сильные дожди, пауки, которые проводят всю свою жизнь на земле, где мы их и не видим, вынуждены искать местечко повыше и посуше", — отметил профессор Дитер Хочули из Сиднейского университета.

Пользователи соцсетей, увидев снимки, отреагировали проще: "сожгите это дотла"; "если наводнения было недостаточно, я даю вам паучий апокалипсис"; "это место выглядит, как мой худший кошмар", — написали люди под фотографиями.

Впрочем, подобное явление в Австралии не редкость. Спасаясь от угрозы наводнения, пауки перемещаются на возвышенности по воздуху, используя так называемые "парашюты" из паутины. Такое поведение пауков называется "воздухоплаванием".

Фото: Соцсети

В 2012 году на район Новый Южный Уэльс обрушилось огромное количество проливных дождей, и тысячи пауков нашли пристанище в городе Вагга-Вагга. Они сплели огромные сети, спасаясь от наводнений, которые вынудили более 9000 человек покинуть свои дома.

Пауки, что сплели паутину в штате Виктория, в большинстве своем для людей неопасны. У них небольшие тельца, длинные ноги и мощные клыки. Людей они кусают редко и их укусы неядовиты.

[ + – ] Австралийский паук Фото: Scientific Reports

Напомним, в марте, из-за сильного наводнения, австралийские штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд атаковали миллионы пауков и ядовитых змей.