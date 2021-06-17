"Співали нацистські пісні в день народження Гітлера": Німеччина виводить взвод солдатів з Литви

Крім виконання пісень, бійці здійснювали насильницькі сексуальні дії щодо своїх же товаришів по службі, а також багато пили.

У Литві розгорівся скандал через дії німецьких солдатів з місії НАТО. Вони співали пісні в день народження Адольфа Гітлера, а також здійснювали екстремістські дії і сексуальне насильство. Про це повідомляє DW.

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З 16 червня Бундесвер виводить цілий мотопіхотний взвод і починає розслідування проти своїх військових. Діяння, як повідомляють у Міноборони Німеччини, підривають репутацію німецької армії і будуть покарані з усією суворістю.

Солдат підозрюють у грубих порушеннях під час вечірки, яка була ще 30 квітня. Вона проходила в районі міста Рукла. Військові багато випили, а святкували настільки шумно, що готельний персонал викликав німецьку військову поліцію. Згідно з матеріалами справи, один із солдатів спробував вставити пеніс у рот сплячого товариша, інший знімав те, що відбувається, на відео.

В іншому випадку солдати підозрюються у виконанні нацистських і антисемітських пісень у день народження Гітлера 20 квітня. Про порушення в частині промовчали, а головні підозрювані тиснули на товаришів по службі, щоб вони мовчали. Пізніше також виявили факт зникнення 569 патронів зі складу частини.

Якщо всі факти підтвердяться, то військових, яких звинувачують, звільнять без попередження.

Нагадаємо, двоє велосипедистів з Німеччини незаконно вʼїхали в Україну з Польщі, думаючи, що Україна входить у ЄС.

Раніше повідомлялося, що Британія збільшить свою військову присутність у Польщі і Німеччині через дії РФ.