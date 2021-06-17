"Пели нацистские песни в день рождения Гитлера": Германия выводит взвод солдат из Литвы

Помимо исполнения песен, бойцы совершали насильные сексуальные действия в отношении своих же сослуживцев, а также много пили.

В Литве разгорелся скандал из-за действий немецких солдат из миссии НАТО. Они пели песни в день рождения Адольфа Гитлера, а также совершали экстремистские действия и сексуальное насилие. Об этом сообщает DW.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

C 16 июня Бундесвер выводит целый мотопехотный взвод и начинает расследование против своих военных. Деяния, как сообщают в Минобороны Германии, подрывают репутацию немецкой армии и будут наказаны со всей строгостью.

Солдат подозревают в грубых нарушениях во время вечеринки, которая была еще 30 апреля. Она проходила в районе города Рукла. Военные много выпили, а праздновали настолько шумно, что гостиничный персонал вызвал немецкую военную полицию. Согласно материалам дела, один из солдат попытался вставить пенис в рот спящему товарищу, другой снимал происходящее на видео.

В другом случае солдаты подозреваются в исполнении нацистских и антисемитских песен в день рождения Гитлера 20 апреля. О нарушении в части умолчали, а главные подозреваемые давили на сослуживцев, чтобы они молчали. Позднее также выявили факт пропажи 569 патронов со склада части.

Если все факты подтвердятся, то военных, которых обвиняют, уволят без предупреждения.

Напомним, двое велосипедистов из Германии незаконно въехали в Украину из Польши, думая, что Украина входит в ЕС.

Ранее сообщалось, что Британия увеличит свое военное присутствие в Польше и Германии из-за действий РФ.