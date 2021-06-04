Думали, что входит в ЕС: двое велосипедистов незаконно въехали в Украину из Польши

Молодые люди решили добраться из Германии в Таиланд на велосипедах, их маршрут пролегает через Беларусь, Польшу, Украину и Россию.

Двое граждан Германии незаконно пересекли украинско-польскую границу во Львовской области, ведь считали, что Украина уже входит в Европейский союз. О таком происшествии 4 июня Государственная пограничная служба сообщила на официальном сайте.

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Ночью 3 июня пограничники отдела "Грушев" заметили, что на границе сработала сигнализация. Военнослужащие Львовского отряда отправились к месту предполагаемого проникновения и обнаружили двух мужчин на велосипедах, которые оказались иностранцами.

Велосипедисты возрастом 21 и 36 лет показали представителям Госпогранслужбы свои документы и заявили, что путешествуют по миру, и на этот раз решили прокатиться из Германии в Таиланд. Они отправились в путь около двух недель, проложив маршрут через Беларусь, Польшу и Россию. В Украину путешественники проникли окольными путями, решив, что страна входит в ЕС, а значит необязательно проезжать через пограничный пункт пропуска.

[ + – ] Маршрут немецких велосипедистов, который пролегает через Украину Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

На граждан Германии уже оформили по административному протоколу за незаконное пересечение государственной границы. Пока неясно, депортируют ли велосипедистов из страны или позволят продолжить поездку после прохождения всех необходимых процедур.

Ранее Госпогранслужба задержала трех иностранок, которые шли по полям в Одессу. Девушки пешком выдвинулись из Молдовы, чтобы отдохнуть на украинском курорте.

Пограничники трижды задерживали поляка, рвущегося собирать клубнику в Украине. В последний раз его поймали при попытке перелезть ограждение в украинско-венгерской границе.

В Одесской области катер с пограничниками перевернулся во время патрулирования. Трое военнослужащих с трудом добрались до берега, но один пропал, его искали при помощи вертолета.