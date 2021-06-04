Думали, що входить в ЄС: двоє велосипедистів незаконно в'їхали в Україну з Польщі

Молодики вирішили дістатися з Німеччини в Таїланд на велосипедах, їх маршрут пролягає через Білорусь, Польщу, Україну та Росію.

Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули українсько-польський кордон у Львівській області, адже вважали, що Україна вже входить в Європейський союз. Про таку подію 4 червня Державна прикордонна служба повідомила на офіційному сайті.

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Вночі 3 червня прикордонники відділу "Грушів" помітили, що на кордоні спрацювала сигналізація. Військовослужбовці Львівського загону вирушили до місця передбачуваного проникнення і помітили двох чоловіків на велосипедах, які виявилися іноземцями.

Велосипедисти віком 21 та 36 років показали представникам Державної прикордонної служби свої документи і заявили, що подорожують по світу, і цього разу вирішили проїхатися з Німеччини в Таїланд. Вони вирушили в дорогу майже два тижні, проклавши маршрут через Білорусь, Польщу та Росію. В Україну мандрівники проникли манівцями, вирішивши, що країна входить в ЄС, а значить необов'язково проїжджати через прикордонний пункт пропуску.

[ + – ] Маршрут німецьких велосипедистів, який пролягає через Україну Фото: пресслужба Дерприкордонної служби

На громадян Німеччини вже оформили по адміністративному протоколу за незаконний перетин державного кордону. Поки незрозуміло, чи депортують велосипедистів із країни або ж дозволять продовжити поїздку після проходження всіх необхідних процедур.

Раніше Держприкордонслужба затримала трьох іноземок, які йшли по полях в Одесу. Дівчата пішки вирушили з Молдови, щоб відпочити на українському курорті.

Прикордонники тричі затримували поляка, який рветься збирати полуницю в Україні. Востаннє його спіймали під час спроби перелізти через огорожу на українсько-угорському кордоні.

В Одеській області катер із прикордонниками перекинувся під час патрулювання. Троє військовослужбовців насилу дісталися до берега, але один зник, його шукали за допомогою вертольота.