Австралійку, яка вбила співмешканця заради спадщини, видали пошукові запити в Google
Жінка познайомилася з фермером Метью Данбаром на сайті знайомств і буквально переслідувала його. Коли ж їхній роман все ж почався, вона змусила чоловіка як зізнання в любові зробити її спадкоємицею всього майна в разі його смерті.
Наташа Бет Дарсі з Нового Південного Уельсу розправилася з бойфрендом-вівчарем Метью Данбаром заради того, щоб заволодіти його фермою "Пандора" з розведення мериносів вартістю $3,5 млн, територія якої перевищувала 485 гектарів, повідомляє австралійський телеканал 9news. Вона була єдиною спадкоємицею землі та нерухомості після смерті фермера.
Днями поліція визнала жінку винною у вбивстві чоловіка, скоєному ще в серпні 2017 року. Для того, щоб ліквідувати Метью, вона використовувала заспокійливі ліки, пластиковий пакет і балон із гелієм, намагаючись інсценувати самогубство партнера.
Під час розслідування злочину, який підозрювана всіляко заперечувала, поліція уважно вивчила її телефон, вміст якого з головою викрив її. Виявляється, вона довго готувалася до розправи, а серед пошукових запитів у мережі з її смартфона були питання "за темою".
Наприклад, у лютому 2017 року Дарсі шукала в Google отруйних змій, павуків і смертоносні гриби. У березні вона гуглила епідуральну анестезію, спинномозкову пункцію і кількість таблеток, необхідних для здійснення самогубства.
У червні Наташа цікавилася, "як скоїти вбивство" під час гри в регбі, а також надсилала такі запити як "смертельна доза оксикодону для 200-фунтового чоловіка (90 кг)", "вбивство ацепромазином", "99 невизначених отрут", "скільки часу залишилося після самогубства", "місце злочину", "поліція може бачити веб-сайти, які ви відвідуєте на своєму мобільному телефоні".
У липні вона шукала в Google "використання газу як ефективний спосіб покласти край чийогось життя", і розмістила в Tamworth Supagas замовлення на балон із чистим гелієм, а вже в серпні жінка зателефонувала в поліцію і заявила, що знайшла мертвим свого партнера з поліетиленовим пакетом на голові, привʼязаним до балона з гелієм. У раковині його будинку була знайдена суміш з цілого букета заспокійливих таблеток, які потім знайшли і в крові покійного.
Дарсі зі своїми трьома дітьми жила на фермі Данбар останні 8 місяців перед вбивством. Як розповідав своїм друзям загиблий, вона знайшла його на сайті знайомств у 2014 році й буквально переслідувала. Зі свого боку жінка всім говорила, що він підібрав її на дорозі під час дощу, підвіз, і з цього почалися їхні стосунки.
Їхній роман був недовгим, оскільки в 2015 році жінка загриміла у вʼязницю за крадіжку кредитної картки. Однак це не завадило Наташі, сидячи за гратами, змусити Метью зробити її спадкоємцею його ферми в разі його смерті, причому своїми смс-повідомленнями вона буквально діставала його, вимагаючи так довести свою любов.
Коли Дарсі звільнили умовно-достроково, вона вирішила вбити Данбара, який майже два роки допомагав доглядати за її трьома дітьми, і пішла шукати підмогу в інтернет. Приблизно в цей же час Метью все більше турбувався через стан їхніх стосунків. Коли Дарсі й троє її дітей переїхали на його територію, вона почала морально принижувати чоловіка. За словами психіатра доктора Клайва Стентона, Наташа емоційно маніпулювала Данбаром, "випалюючи" його "жорстокими коментарями" і спонукаючи накласти на себе руки. Одного разу вона навіть запитала його, "чи достатньо високі крокви в сараї, щоб він міг повіситися".
У суді жінка навіть намагалася довести, що він сам себе вбив, тому що був геєм і не міг прийняти свою орієнтацію.
За шість тижнів до вбивства, Дарсі та Данбар сильно посварилися через позику, яку він дав колишній дівчині. Після скандалу він схопив пістолет і сказав, що не повернеться додому, проте жінка абсолютно з цього приводу не засмутилася і наказала йому привезти їжу на вечерю. Зрештою чоловік із нервовим зривом потрапив до лікарні, а його співмешканка почала виношувати підступний план і шукати рецепти препаратів, здатних убити людину, але складно фіксують під час розтину.
19 червня 2017 року Дарсі безуспішно намагалася отримати заспокійливе нібито для барана у трьох різних ветеринарів. Одна з лікарів вважала прохання жінки настільки дивним, що подзвонила Данбару, щоб запитати, чи потрібно йому сильнодієве заспокійливе. Коли він сказав їй, що ні, ветеринар зробила заяву в місцеву поліцію про спробу Дарсі купити наркотик, який їй не потрібен.
Убивство фермера потрясло всіх, хто його знав, оскільки про нього відгукувалися як про добру людину, яка мріє про сімʼю.
Остаточний вирок у справі Дарсі був винесений у грудні.
До речі, 8 років тому ця жінка вже намагалася вбити свого колишнього чоловіка Коліна Кроссмана, підсипавши йому в їжу коктейль зі снодійного й ударивши по голові молотком. Після цього злочинниця підпалила будинок. Чоловік вижив, а її відправили до вʼязниці на 9 місяців. Перед замахом вона змусила чоловіка застрахувати його життя на велику суму.
Тим часом у Пенсільванії заарештували жінку, яка замовила вбивство свого чоловіка в розстрочку. Вона пообіцяла потенційному кілеру заплатити йому $4 тисячі платежами по $100 протягом 40 тижнів.