Австралійку, яка вбила співмешканця заради спадщини, видали пошукові запити в Google

Жінка познайомилася з фермером Метью Данбаром на сайті знайомств і буквально переслідувала його. Коли ж їхній роман все ж почався, вона змусила чоловіка як зізнання в любові зробити її спадкоємицею всього майна в разі його смерті.

Наташа Бет Дарсі з Нового Південного Уельсу розправилася з бойфрендом-вівчарем Метью Данбаром заради того, щоб заволодіти його фермою "Пандора" з розведення мериносів вартістю $3,5 млн, територія якої перевищувала 485 гектарів, повідомляє австралійський телеканал 9news. Вона була єдиною спадкоємицею землі та нерухомості після смерті фермера.

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Днями поліція визнала жінку винною у вбивстві чоловіка, скоєному ще в серпні 2017 року. Для того, щоб ліквідувати Метью, вона використовувала заспокійливі ліки, пластиковий пакет і балон із гелієм, намагаючись інсценувати самогубство партнера.

Під час розслідування злочину, який підозрювана всіляко заперечувала, поліція уважно вивчила її телефон, вміст якого з головою викрив її. Виявляється, вона довго готувалася до розправи, а серед пошукових запитів у мережі з її смартфона були питання "за темою".

[ + – ] Наташа Бет Дарсі намагалася переконати поліцію, що її партнер страждав через те, що нібито був геєм Фото: 9news.com.au

Наприклад, у лютому 2017 року Дарсі шукала в Google отруйних змій, павуків і смертоносні гриби. У березні вона гуглила епідуральну анестезію, спинномозкову пункцію і кількість таблеток, необхідних для здійснення самогубства.

У червні Наташа цікавилася, "як скоїти вбивство" під час гри в регбі, а також надсилала такі запити як "смертельна доза оксикодону для 200-фунтового чоловіка (90 кг)", "вбивство ацепромазином", "99 невизначених отрут", "скільки часу залишилося після самогубства", "місце злочину", "поліція може бачити веб-сайти, які ви відвідуєте на своєму мобільному телефоні".

У липні вона шукала в Google "використання газу як ефективний спосіб покласти край чийогось життя", і розмістила в Tamworth Supagas замовлення на балон із чистим гелієм, а вже в серпні жінка зателефонувала в поліцію і заявила, що знайшла мертвим свого партнера з поліетиленовим пакетом на голові, привʼязаним до балона з гелієм. У раковині його будинку була знайдена суміш з цілого букета заспокійливих таблеток, які потім знайшли і в крові покійного.

Дарсі зі своїми трьома дітьми жила на фермі Данбар останні 8 місяців перед вбивством. Як розповідав своїм друзям загиблий, вона знайшла його на сайті знайомств у 2014 році й буквально переслідувала. Зі свого боку жінка всім говорила, що він підібрав її на дорозі під час дощу, підвіз, і з цього почалися їхні стосунки.

Їхній роман був недовгим, оскільки в 2015 році жінка загриміла у вʼязницю за крадіжку кредитної картки. Однак це не завадило Наташі, сидячи за гратами, змусити Метью зробити її спадкоємцею його ферми в разі його смерті, причому своїми смс-повідомленнями вона буквально діставала його, вимагаючи так довести свою любов.

Коли Дарсі звільнили умовно-достроково, вона вирішила вбити Данбара, який майже два роки допомагав доглядати за її трьома дітьми, і пішла шукати підмогу в інтернет. Приблизно в цей же час Метью все більше турбувався через стан їхніх стосунків. Коли Дарсі й троє її дітей переїхали на його територію, вона почала морально принижувати чоловіка. За словами психіатра доктора Клайва Стентона, Наташа емоційно маніпулювала Данбаром, "випалюючи" його "жорстокими коментарями" і спонукаючи накласти на себе руки. Одного разу вона навіть запитала його, "чи достатньо високі крокви в сараї, щоб він міг повіситися".

[ + – ] Метью Дарсі та його майбутня вбивця, якій він заповів свою ферму Фото: 9news.com.au

У суді жінка навіть намагалася довести, що він сам себе вбив, тому що був геєм і не міг прийняти свою орієнтацію.

За шість тижнів до вбивства, Дарсі та Данбар сильно посварилися через позику, яку він дав колишній дівчині. Після скандалу він схопив пістолет і сказав, що не повернеться додому, проте жінка абсолютно з цього приводу не засмутилася і наказала йому привезти їжу на вечерю. Зрештою чоловік із нервовим зривом потрапив до лікарні, а його співмешканка почала виношувати підступний план і шукати рецепти препаратів, здатних убити людину, але складно фіксують під час розтину.

19 червня 2017 року Дарсі безуспішно намагалася отримати заспокійливе нібито для барана у трьох різних ветеринарів. Одна з лікарів вважала прохання жінки настільки дивним, що подзвонила Данбару, щоб запитати, чи потрібно йому сильнодієве заспокійливе. Коли він сказав їй, що ні, ветеринар зробила заяву в місцеву поліцію про спробу Дарсі купити наркотик, який їй не потрібен.

Убивство фермера потрясло всіх, хто його знав, оскільки про нього відгукувалися як про добру людину, яка мріє про сімʼю.

[ + – ] До зустрічі з Дарсі Метью Данбар був життєрадісною людиною Фото: 9news.com.au

Остаточний вирок у справі Дарсі був винесений у грудні.

До речі, 8 років тому ця жінка вже намагалася вбити свого колишнього чоловіка Коліна Кроссмана, підсипавши йому в їжу коктейль зі снодійного й ударивши по голові молотком. Після цього злочинниця підпалила будинок. Чоловік вижив, а її відправили до вʼязниці на 9 місяців. Перед замахом вона змусила чоловіка застрахувати його життя на велику суму.

Тим часом у Пенсільванії заарештували жінку, яка замовила вбивство свого чоловіка в розстрочку. Вона пообіцяла потенційному кілеру заплатити йому $4 тисячі платежами по $100 протягом 40 тижнів.