Австралийку, убившую сожителя ради наследства, выдали поисковые запросы в Google

Женщина познакомилась с фермером Мэтью Данбаром на сайте знакомств и буквально преследовала его. Когда же их роман все же начался, она вынудила мужчину в качестве признания в любви сделать ее наследницей всего имущества в случае его смерти.

Наташа Бет Дарси из Нового Южного Уэльса расправилась с бойфрендом-овцеводом Мэтью Данбаром ради того, чтобы завладеть его фермой "Пандора" по разведению мериносов стоимостью $3,5 млн, территория которой превышала 485 гектаров, сообщает австралийский телеканал 9news. Она являлась единственной наследницей земли и недвижимости после смерти фермера.

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На днях полиция признала женщину виновной в убийстве мужчины, совершенном еще в августе 2017 года. Для того, чтобы ликвидировать Мэтью, она использовала успокоительное лекарство, пластиковый пакет и баллон с гелием, пытаясь инсценировать самоубийство партнера.

Во время расследования преступления, которое подозреваемая всячески отрицала, полиция внимательно изучила ее телефон, содержимое которого с головой обличило ее. Оказывается, она долго готовилась к расправе, а среди поисковых запросов в Сети с ее смартфона были вопросы "по теме".

[ + – ] Наташа Бет Дарси пыталась убедить полицию, что ее партнер страдал из-за того, что якобы был геем Фото: 9news.com.au

Например, в феврале 2017 года Дарси искала в Google ядовитых змей, пауков и смертоносные грибы. В марте она гуглила эпидуральную анестезию, спинномозговую пункцию и количество таблеток, необходимых для совершения самоубийства.

В июне Наташа интересовалась, "как совершить убийство" во время игры в регби, а также посылала такие запросы как "смертельная доза оксикодона для 200-фунтового мужчины (90 кг)", "убийство ацепромазином", "99 неопределяемых ядов", "сколько времени осталось после самоубийства", "место преступления", "полиция может видеть веб-сайты, которые вы посещаете на своем мобильном телефоне".

В июле она искала в Google "использование газа как эффективный способ положить конец чьей-то жизни", и разместила в Tamworth Supagas заказ на баллон с чистым гелием, а уже в августе женщина позвонила в полицию и заявила, что нашла мертвым своего партнера с полиэтиленовым пакетом на голове, привязанным к баллону с гелием. В раковине его дома была обнаружена смесь из целого букета успокоительных таблеток, которые затем нашли и в крови покойного.

Дарси со своими тремя детьми жила на ферме Данбара последние 8 месяцев перед убийством. Как рассказывал своим друзьям погибший, она нашла его на сайте знакомств в 2014 году и буквально преследовала. В свою очередь женщина всем говорила, что он подобрал ее на дороге в дождь, подвез, и с этого начались их отношения.

Их роман был недолгим, поскольку в 2015 году женщина загремела в тюрьму за кражу кредитной карты. Однако это не помешало Наташе, сидя за решеткой, вынудить Мэтью сделать ее наследником его фермы в случае его смерти, причем своими смс-сообщениями она буквально доставала его, требуя таким образом доказать свою любовь.

Когда Дарси освободили условно-досрочно, она решила убить Данбара, который почти два года помогал ухаживать за ее тремя детьми, и пошла искать подмогу в Интернет. Примерно в это же время Мэтью все больше расстраивался из-за состояния их отношений. Когда Дарси и трое ее детей переехали на его территорию, она начала морально унижать мужчину. По словам психиатра доктора Клайва Стентона, Наташа эмоционально манипулировала Данбаром, "обжигая" его "жестокими комментариями" и побуждая покончить с собой. Однажды она даже спросила его, "достаточно ли высоки стропила в сарае, чтобы он мог повеситься".

[ + – ] Мэтью Дарси и его будущая убийца, которой он завещал свою ферму Фото: 9news.com.au

В суде женщина даже пыталась доказать, что он сам себя убил, потому что был геем и не мог принять свою ориентацию.

За шесть недель до убийства, Дарси и Данбар сильно поссорились из-за ссуды, которую он дал бывшей девушке. После скандала он схватил пистолет и сказал, что не вернется домой, однако женщина абсолютно по этому поводу не расстроилась и приказала ему привезти еду на ужин. В результате мужчина с нервным срывом попал в больницу, а его сожительница начала вынашивать коварный план и искать рецепты препаратов, способных убить человека, но сложно выявляемых при вскрытии.

19 июня 2017 года Дарси безуспешно пыталась получить успокоительное якобы для барана у трех разных ветеринаров. Одна из врачей посчитала просьбу женщины настолько странной, что позвонила Данбару, чтобы спросить, нужно ли ему сильнодействующее успокоительное. Когда он сказал ей, что нет, ветеринар сделала заявление в местную полицию о попытке Дарси купить наркотик, который ей не нужен.

Убийство фермера потрясло всех, кто его знал, поскольку о нем отзывались как о добром человеке, мечтающем о семье.

[ + – ] До встречи с Дарси Мэтью Данбар был жизнерадостным человеком Фото: 9news.com.au

Окончательный приговор по делу Дарси будет вынесен в декабре.

Кстати, 8 лет назад эта женщина уже пыталась убить своего бывшего мужа Колина Кроссмана, подсыпав ему в еду коктейль из снотворного и ударив по голове молотком. После этого преступница подожгла дом. Мужчина выжил, а ее отправили в тюрьму на 9 месяцев. Перед покушением она заставила супруга застраховать его жизнь на крупную сумму.

Тем временем в Пенсильвании арестовали женщину, которая заказала убийство своего мужа в рассрочку. Она пообещала потенциальному киллеру заплатить ему $4 тысячи платежами по $100 на протяжении 40 недель.