У Китаї закрили виставку, на якій показували 5 тисяч "страшних" дівчат

Вперше виставка була показана в пекінському Центрі сучасного мистецтва UCCA ще в 2013 році.

Художня галерея OCAT Shanghai в китайському місті Шанхай змушена була закрити виставку художника Сонга Та під назвою "Страшні і ще страшніші", що демонструвала зображення п'яти тисяч жінок і дівчат, які ранжуються від "найпотворніших" до "не найпотворніших", повідомляє ВВС.

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Арт-інсталяція з тисячами фото і відео китаянок, яких, до всього, ще й "поділили" по зовнішності, настільки обурила користувачів соцмереж, що вони буквально закидали галерею скаргами. Адміністрація зрештою вибачилася.

"Отримавши критику, ми провели переоцінку змісту цього твору мистецтва і пояснення художника, ми виявили, що він викликає неповагу до жінок, а те, як він був знятий, має проблеми з порушенням авторських прав. Як музей, що підтримує різноманітність, ми сприймемо це як попередження, покращимо наші послуги і будемо ставитися до всіх з розумінням ", – йдеться в повідомленні закладу в китайській соціальній мережі Weibo.

[ + – ] Кожна з дівчат мала свій порядковий номер Фото: South China Morning Post

Найцікавіше, що перш, ніж на роботу Та звернули увагу, він встиг показати своє творіння в багатьох містах країни. Вперше експозиція була представлена в пекінському Центрі сучасного мистецтва UCCA ще в 2013 році.

У своєму вступі до проекту художник каже, що записав жінок, які проходили повз нього в університетському містечку. Потім він пронумерував їх у залежності від того, наскільки привабливими вони були для нього, – від найкрасивіших до найпотворніших, щоб створити семигодинне відео.

"Так що, якщо ви хочете побачити королеву кампусу, вам потрібно піти в музей якомога раніше. Інакше, коли почне сутеніти, це місце перетвориться на справжнє пекло", – цитує South China Morning Post слова автора скандального творіння.

[ + – ] Сонг Та, автор семигодинний інсталяції Фото: South China Morning Post

В інтерв'ю журналу Vice в 2019 році Сонг сказав, що він і його команда асистентів відсортували зображення в цифровому вигляді за такими назвами, як "менш потворні" і "непростимо потворні". На захист твору він заявив, що має право "говорити правду".

За його користувачів мережі, витвір, через який розгорівся скандал, "не тільки образливий, але й порушує права людини на портрети, і ці жінки навіть не знали, що їх знімають". Автора також звинуватили в сексизмі, об'єктивації жінок і зневазі до них.

Тим часом в Україні депутати з "Слуги народу" вирішили прирівняти сексизм до дрібного хуліганства та притягувати за це до відповідальності.