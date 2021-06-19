В Китае закрыли выставку, на которой показывали 5 тысяч "страшных" девушек

Впервые выставка была показана в пекинском Центре современного искусства UCCA еще в 2013 году.

Художественная галерея OCAT Shanghai в китайском городе Шанхай вынуждена была закрыть выставку художника Сонга Та под названием "Страшные и еще страшнее", на которой демонстрировались изображения пяти тысяч женщин и девушек, ранжированные от "самых уродливых" до "не самых уродливых", сообщает ВВС.

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Арт-инсталляция с тысячами фото и видео китаянок, которых, ко всему, еще и "поделили" по внешности, настолько возмутила пользователей соцсетей, что они буквально забросали галерею жалобами. Администрация в итоге принесла свои извинения.

"Получив критику, мы провели переоценку содержания этого произведения искусства и объяснение художника, мы обнаружили, что оно вызывает неуважение к женщинам, а то, как оно было снято, имеет проблемы с нарушением авторских прав. Как музей, поддерживающий разнообразие, мы воспримем это как предупреждение, улучшим наши услуги и будем относиться ко всем с пониманием", – говорится в сообщении заведения в китайской социальной сети Weibo.

[ + – ] Каждая из девушек имела свой порядковый номер Фото: South China Morning Post

Самое интересное, что прежде, чем на работу Та обратили внимание, он успел показать свое творение во многих городах страны. Впервые экспозиция была представлена в пекинском Центре современного искусства UCCA еще в 2013 году.

В своем вступлении к проекту художник говорит, что записал женщин, которые проходили мимо него в университетском городке. Затем он пронумеровал их в зависимости от того, насколько привлекательными они были для него, – от самых красивых до самых уродливых, чтобы создать семичасовое видео.

"Так что, если вы хотите увидеть королеву кампуса, вам нужно пойти в музей как можно раньше. В противном случае, с наступлением сумерек, это место превратится в настоящий ад", – цитирует South China Morning Post слова автора скандального творения.

[ + – ] Сонг Та, автор семичасовой инсталляции Фото: South China Morning Post

В интервью журналу Vice в 2019 году Сонг сказал, что он и его команда ассистентов отсортировали изображения в цифровом виде по таким названиям, как "простительно уродливые" и "непростительно уродливые". В защиту произведения он заявил, что имеет право "говорить правду".

По мнению пользователей сети, произведение, из-за которого разгорелся скандал, "не только оскорбительно, но и нарушает права человека на портреты, и эти женщины даже не знали, что их снимают". Автора также обвинили в сексизме, объективации женщин и пренебрежении к ним.

Тем временем в Украине депутаты из "Слуги народа" решили приравнять сексизм к мелкому хулиганству и привлекать за это к ответственности.