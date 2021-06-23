Угорщина запропонувала українцям безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу

Згідно з документами, "запрошення" адресоване жителям Закарпаття. Крім того, безкоштовно щеплення можуть отримати жителі прикордонних районів ще шести країн.

Угорщина запропонувала жителям прикордонних регіонів сусідніх з нею країн отримати на її території щеплення від коронавірусу. Запрошуються жителі адміністративних одиниць, розташованих вздовж кордону з Угорщиною, у віці від 18 років. Вакцинуватися можна буде з липня, йдеться в повідомленні уряду Угорщини.

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Для України "запрошений" регіон у документі вказаний як "Закарпаття". Також запрошуються мешканці прикордонних регіонів Румунії, Сербії, Хорватії, Словенії, Австрії та Словаччини.

У повідомленні сказано, що така вакцинація "посилить захист Угорщини від епідемії".

Передбачається, що охочі отримати щеплення зможуть вʼїхати на територію Угорщини в певних пунктах пропуску і зробити щеплення в пунктах вакцинації. Реєстрація на щеплення буде відбуватися безпосередньо в пункті вакцинації.

У Закарпатській ОДА виданню ZAXID.NET відповіли, що поки не отримували офіційної інформації про таку ініціативу. Берегівська міська рада теж не отримувала офіційної інформації, про ініціативу їм відомо з повідомлень ЗМІ.

За даними угорського уряду, станом на 23 червня в Угорщині щеплення від коронавірусу отримали 5,4 млн чоловік. У країні використовують вакцини Pfizer, Sinopharm, Sputnik V, Johnson & Johnson і Moderna.

На Закарпатті перший центр вакцинації від коронавірусу відкрили 19 червня в Ужгороді. Днями почнуть роботу ще чотири: у Мукачево, Виноградові, Тячеві та Хусті. Станом на 23 червня першу дозу вакцини отримали 41,5 тисяча жителів регіону.

Нагадаємо, що в Польщі, неподалік від шести пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, почали вакцинувати (за гроші) від коронавірусу "заробітчан" і студентів з України. Для вакцинації використовують препарати Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson).

Раніше Фокус повідомляв, що COVID-паспорти в Україні планують запустити разом з Євросоюзом.