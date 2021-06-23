Венгрия предложила украинцам бесплатно вакцинироваться от коронавируса
Согласно документам, "приглашение" адресовано жителям Закарпатья. Кроме того, бесплатно прививку могут получить жители приграничных районов еще шести стран.
Венгрия предложила жителям приграничных регионов соседних с нею стран получить на ее территории прививки от коронавируса. Приглашаются жители административных единиц, расположенных вдоль границы с Венгрией, в возрасте от 18 лет. Вакцинироваться можно будет начиная с июля, говорится в сообщении правительства Венгрии.
Для Украины "приглашаемый" регион в документе указан как "Закарпатье". Также приглашаются жители приграничных регионов Румынии, Сербии, Хорватии, Словении, Австрии и Словакии.
В сообщении сказано, что такая вакцинация "усилит защиту Венгрии от эпидемии".
Предполагается, что желающие получить прививку смогут въехать на территорию Венгрии в определенных пунктах пропуска и сделать прививку в пунктах вакцинации. Регистрация на прививку будет происходить непосредственно в пункте вакцинации.
В Закарпатской ОГА изданию ZAXID.NET ответили, что пока не получали официальной информации о такой инициативе. Береговский городской совет тоже не получал официальной информации, об инициативе им известно из сообщений СМИ.
По данным венгерского правительства, по состоянию на 23 июня, в Венгрии прививки от коронавируса получили 5,4 млн человек. В стране используют вакцины Pfizer, Sinopharm, Sputnik V, Johnson & Johnson и Moderna.
На Закарпатье первый центр вакцинации от коронавируса открыли 19 июня в Ужгороде. На днях начнут работу еще четыре: в Мукачево, Виноградове, Тячеве и Хусте. По состоянию на 23 июня, первую дозу вакцины получили 41,5 тысяч жителей региона.
Напомним, в Польше, неподалеку от шести пунктов пропуска на польско-украинской границе начали вакцинировать (за деньги) от коронавируса "заробитчан" и студентов из Украины. Для вакцинации используют препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson).
Ранее Фокус сообщал, что COVID-паспорта в Украине планируют запустить вместе с Евросоюзом.