У Норвегії будують першу житлову супер'яхту в світі (фото, відео)

Квартири на супер'яхті можна буде купити тільки на запрошення, а вартість кожного з апартаментів складе $11,2 млн.

Дві всесвітньо відомі дизайнерські студії, лондонська Winch Design і шведська Tillberg Design, представили перше в світі житлове судно – суперʼяхту Somnio, що буде спущена на воду в 2024 році, повідомляє Daily Mail.

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Судно має довжину 222 метри, а його вартість складе $600 млн. Така ціна пояснюється тим, що на його борту будуть розташовані 39 ультра-розкішних квартир по $11,2 млн кожна. При цьому особи щасливих володарів плавучої нерухомості будуть триматися в найсуворішій таємниці, а можливість купити одну з квартир нададуть тільки на запрошення або по рекомендації.

Апартаменти розташуються на шести палубах. У кожній з квартир передбачені особиста кухня, тренажерний зал, бібліотека, обідні зони всередині і зовні, а також окремі гардеробні.

Що стосується загальних зручностей, то вони будуть не менш вражаючими. Власникам нададуть доступ до винного погребу і дегустаційної зали місткістю 10 000 пляшок, безлічі ресторанів і барів, а також до пляжного клубу на борту, де можна зайнятися водними видами спорту. А кімната відпочинку в носовій частині корабля забезпечить "захоплюючі види" при плаванні мальовничими місцями або при вході в порт.

Повні консьєрж-послуги будуть доступні як для бортових, так і для наземних потреб.

"Somnio – це перший в світі "яхтовий лайнер", задуманий для забезпечення всіх переваг володіння супер'яхтою і завершений в відповідності з найвищими стандартами, зі зручностями на борту, що відображають послуги та пропозиції, які можна знайти тільки в найкращих світових готелях", – йдеться на сайті somniosuperyachts.com.

Творці судна обіцяють, що, крім комфортного і розкішного житла, власникам квартир будуть надані медичні послуги світового рівня, щоб забезпечити їм "найвищий рівень безпеки далеко від пандемій та інших глобальних ризиків".

Сучасне бортове обладнання, яким буде "нафарширована" яхта, допоможе вченим і морським експертам проводити дослідження навколишнього середовища океану, а всесвітньо визнані фахівці приєднаються до програми Somnio, щоб інформувати власників про останні глобальні проблеми і рішення по ключовим екологічним і благодійним питанням.

[ + – ] Яхту спустять на воду в 2024 році

Цей новаторський проект курирує співзасновник Somnio капітан Ерік Бредхе.

"Світ домігся феноменального успіху, хоча настав час для справжнього співволодіння супер'яхтою. Somnio буде єдиною житлової супер'яхтою в світі, спроектованою у відповідності з суворими стандартами, які відповідають можливостям життя. Власники розділятимуть воістину унікальний спосіб життя на морі з ретельно підібраною командою і нескінченним глобальним маршрутом за ретельно відібраними напрямками і враженя, що відповідають яхті такого типу", – заявив він.

Зараз яхта ще перебуває на стадії будівництва, яким займається норвезька компанія Vard, що є частиною італійської суднобудівної компанії Fincantieri.

Тим часом Сергій Брін, співзасновник Google і мільярдер, зайнявся будівництвом величезного дирижабля за $150 мільйонів.