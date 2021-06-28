В Норвегии строят первую жилую суперъяхту в мире (фото, видео)

Квартиры на суперъяхте можно будет купить только по приглашению, а стоимость каждого из апартаментов составит $11,2 млн.

Две всемирно известные дизайнерские студии, лондонская Winch Design и шведская Tillberg Design, представили первое в мире жилое судно – суперъяхту Somnio, которая будет спущена на воду в 2024 году, сообщает Daily Mail.

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Судно имеет длину 222 метра, а его стоимость составит $600 млн. Такая стоимость объясняется тем, что на его борту будут расположены 39 ультра-роскошных квартир по $11,2 млн каждая. При этом личности счастливых обладателей плавучей недвижимости будет держаться в строжайшей тайне, а возможность купить одну из квартир представится только по приглашению или рекомендации.

Апартаменты расположатся на шести палубах. В каждой из квартир предусмотрены личная кухня, тренажерный зал, библиотека, обеденные зоны внутри и снаружи, а также отдельные гардеробные.

Что касается общих удобств, то они будут не менее впечатляющими. Владельцам предоставят доступ к винному погребу и дегустационному залу вместимостью 10 000 бутылок, множеству ресторанов и баров, а также к пляжному клубу на борту, где можно заняться водными видами спорта. А комната отдыха в носовой части корабля обеспечит "захватывающие виды" при плавании по живописным местам или при входе в порт.

Полные консьерж-услуги будут доступны как для бортовых, так и для наземных нужд.

"Somnio – это первый в мире "яхтенный лайнер", задуманный для обеспечения всех преимуществ владения суперъяхтой и завершенный в соответствии с высочайшими стандартами, с удобствами на борту, отражающими услуги и предложения, которые можно найти только в лучших мировых отелях", – говорится на сайте somniosuperyachts.com.

Создатели судна обещают, что помимо комфортного и роскошного жилья, владельцам квартир будут предоставлены медицинские услуги мирового уровня, чтобы обеспечить им "высочайший уровень безопасности вдали от пандемий и других глобальных рисков".

Современное бортовое оборудование, которым будет "нафарширована" яхта, поможет ученым и морским экспертам проводить исследования окружающей среды океана, а всемирно признанные специалисты присоединятся к программе Somnio, чтобы информировать владельцев о последних глобальных проблемах и решениях по ключевым экологическим и благотворительным вопросам.

[ + – ] Яхту спустят на воду в 2024 году

Этот новаторский проект курирует соучредитель Somnio капитан Эрик Бредхе.

"Мир добился феноменального успеха, хотя настало время для настоящего совладения суперъяхтами. Somnio будет единственной жилой суперъяхтой в мире, спроектированной в соответствии со строгими стандартами, которые соответствуют возможностям жизни. Владельцы будут разделять поистине уникальный образ жизни на море с тщательно подобранной командой и бесконечным глобальным маршрутом по тщательно отобранным направлениям и впечатлениям, подобающим яхте такого типа", – заявил он.

Сейчас яхта еще находится на стадии строительства, которым занимается норвежская компания Vard, являющаяся частью итальянской судостроительной компании Fincantieri.

Тем временем Сергей Брин, соучредитель Google и миллиардер, занялся постройкой огромного дирижабля за $150 миллионов.