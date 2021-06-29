"Не подорожуйте в РФ": Держдеп попередив громадян США про тероризм і репресії з боку Москви

Найбільшу стурбованість у США викликає Північний Кавказ через викрадення людей силовиками. Не рекомендують їздити і в окупований український Крим.

Державний департамент США закликав громадян цієї країни утриматися від візитів у Росію, оскільки це може загрожувати їхній безпеці. Відповідне звернення опубліковане на сайті зовнішньополітичного відомства.

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"Не подорожуйте в Росію через тероризм, переслідування з боку російських урядових службовців безпеки, обмежених можливостей посольства надавати допомогу громадянам США в Росії і вибіркове застосування місцевого законодавства", — йдеться в листі.

Особливу увагу Держдеп приділив Північному Кавказу, зокрема Чечні та горі Ельбрус. У відомстві вважають, що в регіоні особливо висока загроза терористичних актів, викрадення людей і цивільних заворушень.

У повідомленні йдеться, що американських бізнесменів неодноразово безпідставно і в грубій формі допитували російські чиновники.

Серед іншого, громадянам США не рекомендується відвідувати Крим, оскільки у випадку з ним важливими є окупація Росією території України і зловживання окупаційною владою.

За інформацією опозиційного руху 1ADAT, на яке посилається видання "Кавказ.Реалії", із січня по березень 2021 року чеченські силовики викрали менше 83 осіб. У квітні, за даними цієї ж організації, викрали 47 осіб. Причини зникнень — незгода з політикою влади, активність у соціальних мережах, родинний звʼязок із бойовиками.

На початку червня повідомлялося, що силовики з Чеченської республіки забрали з жіночого шелтера в Дагестані дочку одного з наближених до глави Чечні Рамзана Кадирова — Халімат Тарамову, яка раніше втекла з дому. До цього Халімат записала відеозвернення, в якому просила не оголошувати її в розшук і не розголошувати її місцезнаходження, оскільки рідних вона покинула, побоюючись регулярних побоїв і погроз. Її батько — Аюб Тарамов, директор торгово-розважального центру "Гранд парк" у Грозному.