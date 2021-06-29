"Не путешествуйте в РФ": Госдеп предупредил граждан США о терроризме и репрессиях со стороны Москвы

Наибольшую обеспокоенность у США вызывает Северный Кавказ из-за похищений людей силовиками. Не рекомендуют ездить и в оккупированный украинский Крым.

Государственный департамент США призвал граждан этой страны воздержаться от посещения России, поскольку это может угрожать их безопасности. Соответствующее обращение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

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"Не путешествуйте в Россию из-за терроризма, преследований со стороны российских правительственных служащих безопасности, ограниченных возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в России и выборочное применение местного законодательства", — говорится в письме.

Особое внимание Госдеп уделил Северному Кавказу, в частности Чечне и горе Эльбрус. В ведомстве считают, что в регионе особенно высока угроза террористических актов, похищения людей и гражданских беспорядков.

В сообщении говорится, что американских бизнесменов неоднократно безосновательно и в грубой форме допрашивали российские чиновники.

Среди прочего, гражданам США не рекомендуется посещать Крым, поскольку в случае с ним имеют место оккупация Россией территории Украины и злоупотребления оккупационных властей.

По информации оппозиционного движения 1ADAT, на которое ссылается издание "Кавказ.Реалии", с января по март 2021 года чеченские силовики похитили не меньше 83 человек. В апреле, по данным этой же организации, похитили 47 человек. Причины исчезновений – несогласие с политикой властей, активность в соцсетях, родственная связь с боевиками.

В начале июня сообщалось, что силовики из Чеченской республики забрали из женского шелтера в Дагестане дочь одного из приближенных к главе Чечни Рамзану Кадырову – Халимат Тарамову, которая ранее сбежала из дома. До этого Халимат записала видеообращение, в котором просила не объявлять ее в розыск и не разглашать ее местонахождение, поскольку родных она покинула, опасаясь регулярных побоев и угроз. Ее отец – Аюб Тарамов, директор торгово-развлекательного центра "Гранд парк" в Грозном.