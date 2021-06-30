Власники забули про її цінність: у Франції за 9 мільйонів доларів продали полотно Фрагонара

"Філософ, який читає" зберігався в родині кілька століть, а власники навіть не підозрювали, яким скарбом володіють.

На аукціоні продали "забутий" шедевр Жана-Оноре Фрагонара, французького художника, який творив у XVIII столітті. Виручили за раптову знахідку 9 мільйонів доларів. Про це пише CNN.

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Картину "знайшов" експерт аукціонного дому Enchères Champagne в Еперне, Франція, коли його запросили оцінити майно, залишене у спадок.

Антуан Петі побачив картину розміром 45,8 на 57 сантиметрів на стіні, покриту пилом. "Вона здалася мені дуже красивою", — зазначив експерт і розповів, що коли він зняв її і перевернув, то виявив підпис "Фрагонар". Власники поняття не мали, скільки може коштувати картина і хто її написав. За їх словами вона зберігалася в їхній родині більше двохсот років і просто прикрашала стіну. Всі документи і купчі на неї давним-давно були загублені.

[ + – ] Підпис Фрагонара зі зворотного боку картини

Антуан Петі відправив "Філософа, який читає" експертам в паризьку кампанію Cabinet Turquin і там підтвердили, що це оригінал.

"Незважаючи на товстий шар пилу і пожовклий лак, манера Фрагонара залишається впізнаваною", — зазначив Стефан Пінта з Cabinet Turquin. На його думку, картина унікальна. Фрагонар написав її одразу після того, як закінчив своє учнівство, приблизно у 1770-х рр. Тоді він ще не був надто популярний, частенько сидів без замовлень і писав, все, що йому хотілося. "Філософ, який читає" став одним з таких експромтів.

Нагадаємо, Жан-Оноре Фрагонар народився у 1732 році, помер у вигнанні у 1806-му. Вважається одним з найяскравіших і самобутніх художників XVIII століття. Створив понад 550 живописних картин, а також безліч малюнків і гравюр.

Власники виставили картину на аукціон і були щиро здивовані, коли її продали за значні 9 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно на римській віллі в Італії несподівано виявили оригінал Рембрандта. Власники не усвідомлювали цінності картини і зберігали її в підвалі.