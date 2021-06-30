Владельцы забыли о ее ценности: во Франции за 9 миллионов долларов продали полотно Фрагонара

"Читающий философ" хранился в семье несколько столетий, а владельцы даже не подозревали, каким сокровищем обладают

На аукционе продали "забытый" шедевр Жана-Оноре Фрагонара, французского художника, творившего в XVIII веке. Выручили за внезапную находку 9 миллионов долларов. Об этом пишет CNN.

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Картину "нашел" эксперт аукционного дома Enchères Champagne в Эперне, Франция, когда его пригласили оценить имущество, оставленное в наследство.

Антуан Пети увидел картину размером 45,8 на 57 сантиметров на стене, покрытой пылью. "Она показалась мне очень красивой", — отметил эксперт и рассказал, что когда он снял ее и перевернул, то обнаружил подпись "Фрагонар". Владельцы понятия не имели, сколько может стоить картина и кто ее написал. По их словам она хранилась в их семье более двухсот лет и просто украшала стену. Все документы и купчие на нее давным-давно были утеряны.

[ + – ] Подпись Фрагонара с обратной стороны картины

Антуан Пети отправил "Читающего философа" экспертам в парижскую кампанию Cabinet Turquin и там подтвердили, что это подлинник.

"Не смотря на толстый слой пыли и пожелтевший лак, манера Фрагонара остается узнаваемой", — отметил Стефан Пинта из Cabinet Turquin. По его мнению, картина уникальна. Фрагонар написал ее сразу после того, как закончил свое ученичество, примерно в 1770-х гг. Тогда он еще не был слишком популярен, частенько сидел без заказов и писал, все, что ему хотелось. "Читающий философ" стал одним из таких экспромтов.

Напомним, Жан-Оноре Фрагонар жил родился в 1732 году, скончался в изгнании в 1806-м. Считается одним из самых ярких и самобытных художников XVIII века. Создал более 550 живописных картин, а также множество рисунков и гравюр.

Владельцы выставили картину на аукцион и были искренне удивлены, когда ее продали за внушительные 9 миллионов долларов.

Напомним, недавно на римской вилле в Италии неожиданно был обнаружен подлинник Рембрандта. Владельцы не осознавали ценности картины и хранили ее в подвале.